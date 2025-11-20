Azcón, tras la condena al fiscal general del Estado: "Pilar Alegría se quema de tanto poner la mano en el fuego"

Jorge Azcón, en el Pleno de las Cortes de Aragón Gobierno de Aragón

La condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelar datos tributarios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso también deja reacciones en Aragón.

El presidente, Jorge Azcón, ha asegurado que la ministra, portavoz y secretaria general del PSOE en la Comunidad, Pilar Alegría, "se quema de tanto poner la mano en el fuego".

El líder autonómico se refiere con estas palabras, publicadas a través de su perfil oficial en X, a las sucesivas declaraciones de Alegría mostrando su "confianza y apoyo absoluto" al fiscal general.

"Todo lo que estamos viendo me parece absolutamente kafkiano" o "tenemos toda la tranquilidad y la máxima confianza hacia el fiscal general del Estado" son otras de las frases que la titular de Educación ha ido diciendo a lo largo de sus intervenciones.

Una vez más, Pilar Alegría se quema de tanto poner la mano en el fuego.

Es lo que tiene ser la portavoz del Gobierno más tramposo y mentiroso de la historia. pic.twitter.com/Gpms1icAXd — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 20, 2025

El repaso del PP incluye otros cortes en los que Alegría defendía la inocencia de Álvaro García Ortiz y decía que "la verdad se abrirá paso".

"Y la verdad se abrió paso: condenado", terminan los populares. Para Azcón, "es lo que tiene ser la portavoz del Gobierno más tramposo y mentiroso de la historia".

