Azcón augura el éxito para la nueva temporada de Aramón: "Va a ser especial porque va a haber más nieve que nunca"

El próximo sábado 29 de noviembre las estaciones de esquí de Aramón abrirán sus puertas para recibir una nueva campaña de esquí en un año en el que el Gobierno de Aragón “ha invertido mucho en la nieve y en otras sorpresas”. Así lo ha defendido el presidente Jorge Azcón, en la presentación que ha tenido lugar este jueves en Madrid.

De hecho, la inversión del Gobierno de Aragón en más de 1.000 cañones de nieve ha permitido asegurar, según ha señalado Azcón, que la campaña empiece en noviembre.

“Solo en Formigal se han instalado 532 nuevos cañones de nieve. A estos, se suman los 110 de Panticosa y los 319 de Cerler. A estas unidades hay que añadir los 61 cañones instalados en la estación de esquí de Valdelinares”, manifestó Azcón hace unas semanas en Formigal.

Por ello, el presidente del Ejecutivo ha defendido que “esta va a ser una campaña de esquí especial porque va a haber más nieve de la que nunca ha habido”.

Jorge Azcón durante la presentación. Fabian Simón DGA

Además, este fin de semana las previsiones son de nieve en el Pirineo, por lo que el inicio de la temporada será todavía más factible y el puente apunta a ser “un éxito”.

“Tenemos estaciones, tenemos nieve y sobre todo tenemos gente que quiere pasárselo bien, que quiere disfrutar de una experiencia que es fantástica”, ha destacado Azcón.

Por otro lado, ha puesto en valor el impacto económico que tiene este sector para Aragón: “El esquí es ocio, es tiempo libre, es deporte, y para el Pirineo, para Huesca y para Teruel, también significa un motor de desarrollo económico muy importante. El año pasado cerramos la temporada con más de un millón de forfaits vendidos, lo cual significó un incremento de un 30% respecto de los de la temporada pasada”.

En concreto, Azcón ha declarado que el esquí genera unos 350 millones de euros y unos 13.000 puestos de trabajo.

Plan Pirineos

Dada esa importancia, y con el objetivo de desestacionalizar el turismo en el Pirineo, el Gobierno de Aragón puso en marcha el Plan Pirineos con una inversión de más de 250 millones de euros en 8 años.

“En los dos primeros, ya hemos invertido más de la mitad de lo que estaba previsto para cuatro, pero no solamente vamos a invertir en nieve, vamos a invertir también en proyectos singulares. Estamos invirtiendo en nuevos telesillas, en proyectos emblemáticos como los de Panticosa con ese tobogán en el que vamos a invertir más de 7 millones de euros. El plan Pirineos es invertir en procesos que nos ayuden a desestacionalizar el turismo en el Pirineo”, ha repasado.

De este plan forma parte la construcción de vivienda, sobre todo para los trabajadores, en las comarcas con un alto impacto turístico.