El alcalde de Remolinos niega cualquier relación directa o indirecta con la 'trama Cerdán' tras el informe de la UCO

El alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, uno de los nombres que aparecen en el último informe de la UCO, ha negado este miércoles tajantemente cualquier relación directa o indirecta con la 'trama Cerdán'.

Según se desprende del documento, Koldo y Santos Cerdán recurrieron a cargos del PSOE-Aragón para poder usar un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por la Mina Muga, origen de la trama y de la alianza entre Acciona y Servinabar.

"En ningún momento he participado, firmado, autorizado o impulsado actuación alguna relacionada con dicha investigación llevada a cabo por la Guardia Civil", resalta el regidor socialista en un comunicado.

Asimismo, recuerda que la autorización de cualquier proyecto minero no corresponde al ámbito municipal, sino que es competencia exclusiva de las administraciones estatal y autonómica.

"El Ayuntamiento de Remolinos nunca ha autorizado la gestión o el depósito de residuos mineros en el término municipal, ni ha tenido capacidad para hacerlo. Esta circunstancia fue trasladada personalmente en su momento a Alfonso Gómez, Alfonso Martínez y a representantes de Acciona, a quienes el alcalde informó con total claridad de los límites competenciales del Consistorio", resalta.

Del mismo modo, Alfredo Zaldívar subraya que jamás ha recibido llamada alguna relacionada con este asunto por parte de Javier Lambán ni de Juan Antonio Sánchez Quero, ni ha mantenido comunicación de ningún tipo con ellos respecto a materias mineras o vinculadas a la UTE implicada.

"El Ayuntamiento de Remolinos nunca ha concedido ni tramitado autorización alguna a la UTE Acciona–Servinabar, puesto que dichas competencias recaen exclusivamente en los órganos estatales y autonómicos responsables. Cualquier documento que afirmara lo contrario sería completamente falso", agrega.

Reitera, en este sentido, su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de los intereses de los vecinos de Remolinos, y expresa su confianza en que su nombre quede libre de cualquier sospecha.

Asimismo, el Ayuntamiento de Remolinos se reserva el derecho de emprender acciones legales frente a cualquier persona que pueda calumniar a esta institución o a la figura del alcalde.