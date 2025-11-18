El presidente de la Diputación de Zaragoza niega cualquier vinculación con la 'trama Cerdán': dice estar "estupefacto"

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha lanzado este martes para negar cualquier vinculación con la 'trama Cerdán'. Lo ha hecho después de que su nombre haya aparecido en el nuevo informe de la UCO.

En él se dice que la trama corrupta de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos recurrió a varios altos cargos del PSOE aragonés para agilizar el proyecto de la Mina Muga, origen de la trama y de la alianza entre Acciona y Servinabar.

Sánchez Quero manifiesta su absoluta estupefacción y deja claro que nunca ha tenido relación alguna con ninguna trama de corrupción ni ha participado en actuación irregular alguna.

Por ello, considera incomprensible que se pueda vincular su nombre con hechos totalmente ajenos a su trayectoria pública y profesional. En el comunicado, el hasta hace pocos meses secretario general del PSOE-Zaragoza reitera su total incredulidad ante estas insinuaciones, que, en su opinión, "carecen de cualquier fundamento".

El presidente subraya que la Diputación de Zaragoza es una institución seria, rigurosa y dedicada plenamente al servicio de los ciudadanos, y que cualquier intento de relacionarla con prácticas irregulares supone un ataque injustificado contra su labor y la de todos sus trabajadores.

Por ello, confía en que se esclarezcan cuanto antes los hechos y se ponga fin a especulaciones que solo generan confusión y dañan la imagen de las instituciones públicas.

