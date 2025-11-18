Los centros de atención de violencia sexual en Aragón atienden a 46 menores este año: "Nos ha sorprendido"

Los centros de atención a víctimas de violencia sexual (Caivis) han atendido a 214 personas este 2025, 168 de ellos eran mujeres y 46 menores. Este último dato ha supuesto una "sorpresa" y "preocupación" para los trabajadores de los centros ya que suponen un 21% de las atenciones de enero a septiembre.

Ante este dato tan elevado y que hasta el momento era desconocido, la directora del IAM, María Antoñanzas, ha reflexionado que se debe "hacer una lectura del entorno" de estos menores. "Los jóvenes entienden lo que es la violencia sexual, tienen conciencia. Aunque hay casos que cuando entran ni siquiera saben si han sufrido violencia", ha explicado en rueda de prensa.

Dentro de los datos segregados, Antoñanzas ha indicado que de los 46 menores atendidos, 3 de ellos han sido chicos.

De igual manera, el mayor número de mujeres atendidas se concentra en la edad de 18 a 30 años con 72 mujeres. Le siguen 57 de entre 31 a 45 años; 26 de 46 a 60 años. Asimismo, también se ha atendido a 13 mujeres que están aún por valorar o han decidido no compartir su edad.

"Buscamos dar una atención sosegada y tranquila a estas mujeres. Intentamos conjugarlo con la necesidad que tenemos para hacer una radiografía de la violencia sexual, pero respetamos los tiempos", ha matizado.

Entre los datos compartidos, la tipología predominante ha sido la atención por casos de agresión sexual en la infancia con 64 mujeres atendidas. Le siguen con el mismo número agresiones sexuales con penetración. Así como agresión sexual que han sido 63.

En menores números se encuentran 12 mujeres atendidas por acoso sexual, 4 por violencia sexual digital, 2 por explotación sexual, una por trata y 4 están sin valorar. Ante estos últimos, la directora del IAM ha destacado que en muchas ocasiones "algunas mujeres tienen dudas sobre la agresión que han sufrido".

Los datos también recogen la relación con el agresor. Así, se denota que en la mayoría de los casos las víctimas pertenecen a su círculo social. En concreto, 42 mujeres su agresor es de su entorno social, 39 de su círculo familiar inmediato (padres, hermanos o abuelos). El mismo número que del entorno familiar externo.

Agresiones en el entorno laboral se han atendido a 19 mujeres, de pareja 12 y expareja 10. En el caso de agresiones por desconocidos, que no conocían a su agresor han sido 45 mujeres atendidas.

En cómputo general, la directora ha compartido que de las 214 víctimas que han sido atendidas de una manera integral 116 mujeres han presentado denuncia, 83 están no han querido y 15 están en dudas. Antoñanzas ha explicado que en el caso de que la víctima se interese en hacerlo, las trabajadoras de los Caivis les pueden proporcionar apoyo y acompañar a interponerla.

2.834 llamadas por violencia

No han sido los únicos compartidos, el Instituto Aragonés de la Mujer pone a disposición el número 900 504 405 como una puerta de entrada para salir de situaciones de violencia. En lo que va de año, se han registrado 2834 llamadas, un incremento del 9% respecto a 2024.

La duración media de las llamadas ha sido de 9 minutos y 25 segundos. Además, 180 de ellas han sido derivadas a los Caivis.

Zaragoza es la provincia con mayor grueso de llamadas con 2117, Huesca 521 y Teruel 175. Además, 51 llamadas han sido por violencia de otras provincias, 39 de origen desconocido.

Dentro de los servicios que dispone el IAM, 2.542 personas han recibido una atención social, 1548 atención psicológica y 421 menores han sido atendidos psicológicamente. En cuestión de atención jurídica, 544 mujeres han formado parte del servicio.

Además, también 78 hombres han sido atendido en el Servicio Especial enfocado en aquellos con problemas de conducta para prevenir situaciones de violencia.

Entre las ayudas habitaciones que dispone Aragón, 131 mujeres y 100 menores han sido alojados en cualquier tipo de servicio habitacional disponible.

Ante estos datos presentados, la directora del IAM ha enfatizado que hay que "seguir haciendo una valor importantísima de sensibilización e información": "Necesitamos prevenir la violencia de género para que no tengamos que hablar de estos datos, que detrás de ellos hay muchas mujeres que lo pasan mal y su entorno".

Entorno al número 900 504 405 gira la campaña de este año por el 25 N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta nace de la idea "sencilla y poderosa de que cada llamada puede ser el comienzo de una nueva historia". Esta campaña se articula además alrededor de actividades para la concienciación y sensiblización durante este mes de noviembre y diciembre en Aragón.