Aragón suma 8 quitanieves este invierno y utilizará la aplicación de la DGT para ver en directo el estado de las carreteras

El invierno está a la vuelta de la esquina y Aragón ya está preparado para afrontar la campaña de vialidad invernal y garantizar así la seguridad de la red autonómica. Este jueves 13 de noviembre, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, ha presentado el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 en el Parque de Maquinaria de Zaragoza con una inversión de 2,5 millones de euros y dos principales novedades.

En primer lugar, Arminio ha informado de que Aragón suma ocho quitanieves nuevas, incorporadas por las empresas concesionarias del Plan Extraordinario de Carreteras y que se suman a las 57 que ya gestionaba el Gobierno de Aragón. En total, son 65 quitanieves.

Por otro lado, con el fin de llegar más al ciudadano, el Gobierno de Aragón se va a dar de alta en la plataforma ‘Iglú’ de la Dirección General de Tráfico (DGT). “Nos permite reportar todos los datos sobre el estado de nuestras carreteras para que esa información se integre en tiempo real en la web y los sistemas de información de la DGT, como el mapa de incidencias, para que los ciudadanos puedan utilizar esa fuente centralizada y consultar el estado de la red viaria aragonesa”.

De esta forma, los ciudadanos tienen más información de cómo está la situación en las carreteras “en un tiempo prácticamente inmediato”.

Objetivo de seguridad

Miguel Ángel Arminio ha señalado que este plan se activará el 1 de diciembre y estará vigente hasta el 31 de marzo “para garantizar las comunicaciones por carretera en Aragón y para reforzar la seguridad de las vías aragonesas que se vean afectadas por condiciones meteorológicas adversas, principalmente en las zonas de montaña y más elevadas”.

Eso sí, ha señalado que los equipos están ya preparados por el aviso de este fin de semana de posibles incidencias.

El servicio tiene como objetivo fundamental “mantener libre de nieve y hielo la red de carreteras, tanto autonómica, como algunas carreteras pertenecientes a las Diputaciones Provinciales, en virtud de los convenios de colaboración que establecemos para mejorar la eficacia del trabajo, asignando zonas de limpieza a una u otra administración en función de la cercanía y bajo criterios de eficiencia”, ha explicado Arminio.

Máquina quitanieves. E.E.

Operativa de trabajo

El director general de Carreteras ha explicado que con todos los medios humanos (más de 150 personas) y materiales de que se dispone se efectúan tres tipos de trabajo.

El tratamiento preventivo, que consiste en la aplicación de sal sobre la calzada para evitar la formación de hielo en la carretera ante las bajas temperaturas; el tratamiento curativo, consistente en la limpieza de la nieve caída sobre la calzada; y la eliminación de hielo formado como consecuencia de la congelación de la humedad existente en la calzada, de la congelación del agua que cae sobre la misma, de la condensación y enfriamiento de vapor de agua atmosférico y de la nieve que se transforma en hielo.

Nivólogos

Además, la Dirección General de Carreteras cuenta con la asistencia de tres expertos nivólogos que prestan apoyo técnico para abordar los trabajos en las carreteras autonómicas A-139 (en su acceso a Llanos del Hospital) y la A-2606 (desde Panticosa al acceso al Balneario) y la carretera A-135, en el Valle de Ordesa.

Su trabajo consiste en valorar la estabilidad del manto nivoso gracias a drones, la situación de peligro y la procedencia o improcedencia de acometer labores de limpieza, así como la apertura o cierre de la carretera, en función de los datos meteorológicos que interprete.

También deciden si es oportuno provocar de forma artificial una avalancha mediante el método Daisy Bell (aludes controlados con ondas sonoras generadas desde un helicóptero).

Por provincias, Huesca tiene 27 quitanieves y 20 depósitos de sal, Zaragoza 15 quitanieves y 16 depósitos de sal y Teruel 23 quitanieves y 51 depósitos.