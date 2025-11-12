Sánchez convoca el Consejo de Política Fiscal el próximo lunes y Aragón presentará su techo de gasto

Horas después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunciara que esperaría al Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar el techo de gasto, el Gobierno de España ha convocado la reunión. Será el próximo lunes 17 de noviembre a las 10.00 en Madrid.

En el Consejo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, informará sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad financiera y de deuda pública, así como de la regla de gasto del ejercicio 2024 por las Comunidades Autónomas.

Además, según consta en el Orden del Día, se preparará el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el periodo 2026-2028. Un paso previo para la preparación de los presupuestos de cada autonomía.

Igualmente, se examinará y aprobarán las propuestas del Grupo de trabajo para el desarrollo de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera atribuidas por la normativa de Estabilidad Presupuestaria, sobre la idoneidad de las medidas contenidas en los Planes económico-financieros presentados por diferentes Comunidades Autónomas, entre ellas, Aragón.

Por último, se dará cuenta del Estado de situación de la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica.

De esta forma, Azcón presentará el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto'.

Contactos con otros grupos

En su intervención de esta mañana, Jorge Azcón ha asegurado, con respecto a los contactos con otros grupos, que antes se necesita que haya un proyecto de presupuestos. No obstante, reconocía no tener muchas esperanzas "en que el PSOE y Pilar Alegría ayuden a nada".

"Está en una actitud de bloqueo pese al momento excepcional que vive Aragón. Cuando se trata de arrimar el hombro tiene otros objetivos, que pasan por apoyar a Pedro Sánchez y seguir siendo ministra. No me sorprende que no quiera ayudar, que apoye algo que beneficie a Aragón sería un milagro", ha remarcado el presidente.