Aragón retoma la compra de dos equipos de cirugía robótica seis meses después: estos son los motivos del retraso

El Gobierno de Aragón va a retomar el concurso público para la compra de dos equipos de cirugía robótica en los hospitales Royo Villanova de Zaragoza y San Jorge de Huesca. Después de cinco meses de parón, Sanidad pretende acelerar un proceso que se esperaba tener culminado y con los robots funcionando a principios de 2025.

El Departamento de Sanidad sacó a concurso la adquisición de estos dos equipos, por un coste máximo de 2,9 millones de euros entre ambos. Serán idénticos y dispondrán de consola de cirujano con visión 3D del campo quirúrgico y mandos de control, cuatro brazos robóticos para uso de instrumentación y endoscopio, grabadora de vídeo, simulador, instrumental médico y accesorios.

Sin embargo, el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha intervenido hasta en dos ocasiones por distintos recursos. Una empresa, CMR Surgical, que fue excluida por presentar su oferta fuera de plazo, presentó alegaciones y la licitación se suspendió un mes hasta que se declaró que no había habido ningún problema técnico que imposibilitara a la compañía a cumplir los tiempos fijados en los pliegos.

El proceso continuó y otras dos empresas resultaron finalistas, Abex Excelencia Robótica y Medtronic Ibérica, pero ambas fueron excluidas por no presentar las tres opciones de contrato de mantenimiento que se exigían en el pliego.

Entre las condiciones que se exigían a las candidatas estaba la de presentar tres posibles contratos de mantenimiento: uno integral “a todo riesgo”, otro “con algún tipo de restricción o exclusión” y un tercero a modo “preventivo”. Ambas empresas presentaron únicamente un tipo de contrato de mantenimiento y además lo hicieron de manera incompleta, por lo que el proceso de compra se dio por concluido sin ni siquiera abrir las ofertas económicas.

No obstante, el Tribunal de Contratos (Tacpa) anuló la exclusión de ambas empresas y ordenó que se continúe con la valoración de las ofertas, dando la razón a las compañías cuando aseguraban que la falta de esos documentos no es motivo como para expulsarlas del proceso.

Esto fue en mayo, y será esta semana, seis meses después, cuando la Mesa de Contratación proceda a abrir las ofertas económicas.

Desde el Departamento de Sanidad achacan este retraso a la elevada carga administrativa vinculada a las gestiones requeridas por Sanidad, ya que cada expediente debe superar distintas fases obligatorias, incluyendo la revisión por parte de Intervención, la validación jurídica y otros controles administrativos.

El primer robot “Da Vinci” en Aragón comenzó a funcionar en Viamed Montecanal en septiembre de 2022 y ha realizado alrededor de 300 intervenciones. Posteriormente, a lo largo de 2023 llegó al Hospital Miguel Servet y a Quirónsalud Zaragoza, y a final del pasado año se incorporó al Clínico.

Este tipo de cirugía se dedica principalmente a especialidades de urología, cirugía general y aparato digestivo y ginecología y se valorará la posibilidad de usar el equipo en otras especialidades. La cirugía robótica permite una disección quirúrgica más precisa, reduciendo las posibilidades de error propias de la mano humana.