Llegan lluvias y tormentas a Zaragoza estos días de la semana: probabilidades del 100% según AEMET

Noviembre se ha abierto paso en la capital aragonesa con temperaturas suaves y apacibles, pero solo estaba dando una tregua ante lo que verdaderamente se espera a partir de mañana: nubes que traerán lluvias y tormentas con probabilidades de hasta el 100%.

El otoño empieza a parecerse más a lo que estamos acostumbrados. Tras un breve paréntesis de buen tiempo, nuevas borrascas se aproximan a la península ibérica, dejando alertas naranjas y amarillas por bastantes zonas de España (como Galicia, Huelva y la Sierra Sur de Sevilla).

Por el momento, Zaragoza se libra de este tipo de avisos de la Aemet, pero no lo hará el noreste aragonés, con alerta amarilla por lluvias y tormentas con probable granizo para el jueves 6 de noviembre.

Tramos en los que lloverá esta semana en Zaragoza

Según los últimos datos publicados por AEMET los peores tramos se darán a partir de la tarde del miércoles y la madrugada del miércoles al jueves.

Mañana, miércoles 5 de noviembre, comenzará con el cielo cubierto pero sin precipitaciones durante la madrugada. Las temperaturas se moverán entre los 11 y los 22 grados, con un ambiente templado que poco a poco dará paso a un cambio radical conforme avance el día.

Entre las 6 y las 12 horas de la mañana el cielo se mantendrá muy nuboso, aunque con escasas opciones de lluvia (solo un 5% de probabilidad). A partir del mediodía, las nubes ganarán protagonismo y el riesgo de precipitaciones subirá al 25%, preparando el terreno para una tarde mucho más inestable.

El tramo más complicado llegará por la noche, de 18 a 24 horas, cuando la AEMET prevé tormentas y lluvia con una probabilidad del 100%. Será entonces cuando Zaragoza reciba el primer episodio serio de precipitaciones de noviembre, según las últimas actualizaciones de Aemet.

El jueves 6 de noviembre amanecerá con el cielo cubierto y lluvias persistentes. Desde la medianoche hasta el mediodía se mantendrá la probabilidad máxima de lluvia (100%), y aunque por la tarde la intensidad disminuirá, todavía se esperan intervalos nubosos con una posibilidad del 55% de que continúe lloviendo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados, similares a las del día anterior.

Para el viernes 7 de noviembre, las previsiones apuntan a un respiro relativo. La lluvia podría reaparecer de forma leve entre las 12 y las 24 horas, aunque con una probabilidad más moderada, del 40%.

Aunque no se prevé una semana especialmente complicada, será recomendable tener a mano el paraguas y el abrigo en algunos días. Las lluvias harán acto de presencia en varios puntos de la provincia, perfectos para disfrutar de una buena serie en la comodidad del hogar o salir a dar un breve paseo bajo la lluvia.