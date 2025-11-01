Así han cambiado los entierros: ahora son "celebraciones de vida" con extra de tecnología para un adiós más reparador

Enterrar a un ser querido es siempre un momento difícil, pero la forma de abordar el trance y despedirse de él puede convertirse también en una celebración de la vida. Este es uno de los mayores cambios que ha experimentado el sector en las últimas décadas, pero hay más.

Las familias, cuenta Javier Plou, gerente de Mémora en Aragón, buscan despedidas "cada vez más únicas" que honren la memoria del difunto desde una perspectiva "más humana y cercana".

"Se tiende a celebrar la vida, no la ausencia, y eso se traduce en unas ceremonias más participativas y simbólicas", apunta el gerente de esta empresa, que llevará las riendas del cementerio de Torrero los próximos 30 años.

Los recursos audiovisuales permiten crear homenajes muy emotivos. Se utilizan desde vídeos a imágenes e incluso objetos personales que representan al ser querido, y también se incide en sus gustos y aficiones.

"Todo ello ayuda bastante a ofrecer un adiós más íntimo y reparador que contribuye a un progreso de duelo más saludable, comenta Plou.

La última radiografía del sector funerario señala que más del 50% de los servicios funerarios en España son ya cremaciones. "De 2023 hasta ahora ha crecido 2,5 puntos, lo que ha hecho que, a nivel nacional, hayan superado por primera vez a las inhumaciones", afirma el gerente de Mémora en Aragón.

Esto se percibe, especialmente, en las grandes ciudades, aunque los pueblos más pequeños también empiezan a sumarse, poco a poco, a esta tendencia.

Él descarta que sea únicamente por una cuestión económica, ya que los servicios, sean de una forma u otra, se adaptan siempre "a la flexibilidad económica de cada familia".

"Los servicios funerarios no han subido en los últimos años al nivel del IPC. Lo que varía el precio es la modalidad. Depende del tipo de ataúd que eliges, si quieres velatorio... En Mémora, por ejemplo, ofrecemos flexibilidad para adaptarlos a todas las posibilidades de una familia. En caso de no tener poder adquisitivo, pueden dirigirse al Ayuntamiento y hacerlo de forma gratuita", resalta.