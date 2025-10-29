Aragón ha concedido más de 9,1 millones de euros de ayudas por las afecciones de la dana de 2024

Daños por la dana en Aragón. E. E.

Este 29 de octubre de 2025 se cumple un año de una de las mayores tragedias naturales que se han producido en el país. La dana, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, dejó estragos en otras partes de España y en numerosos municipios aragoneses que todavía luchan para recuperarse de las consecuencias.

Este miércoles, un año después de los acontecimientos, el Consejo de Gobierno en Aragón ha hecho balance de las ayudas que el Ejecutivo autonómico ha concedido con motivo de los fenómenos meteorológicos adversos que se produjeron tanto en octubre de 2024, como en el mes de agosto de 2024.

En cifras, el Gobierno de Aragón ha asignado un total de 9.180.910,02 euros en las diferentes líneas de subvenciones que han puesto en marcha los departamentos de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Presidencia, Economía y Justicia; y Medio Ambiente y Turismo. Una suma que no supera las cuantías inicialmente consignadas y que ascienden a 11.112.713,72 euros.

Con respecto al estado de tramitación de las diferentes solicitudes recibidas, el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública ha notificado que ya se han abonado ayudas por un importe de 7.070.000 euros, lo que supone un 77% de la cuantía asignada.

A esta convocatoria se le añaden, a su vez, las impulsadas por el Gobierno de Aragón por los fenómenos atmosféricos adversos que se han producido en los meses de junio y julio de 2025.

En total, en los dos últimos años se ha establecido una partida presupuestaria de ayudas por 35,2 millones de euros, asignándose a fecha de hoy el 72% del total. Es decir, 25,4 millones de euros aproximadamente.

Decretos de ayudas

Ante cada uno de los fenómenos atmosféricos adversos que ha vivido la comunidad, el Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto de ayudas específico con el objetivo de regular la concesión de esas cuantías fundamentales para la reparación de infraestructuras del sector primario, carreteras, afecciones en empresas o daños en el entorno natural.

El pasado 2 de octubre, en un Consejo de Gobierno extraordinario, se aprobó el Decreto-ley 6/2025, acuerdo marco que establece un procedimiento jurídico estable y predecible para atender a los afectados y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas siniestradas. Así, regula todas las medidas urgentes para la reparación de daños y pérdidas por las lluvias torrenciales y por cualquier otra emergencia de protección civil que pueda afectar a Aragón en el futuro.

El Decreto-ley 6/2025 contempla subvenciones y ayudas directas para particulares, empresas, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para la restauración de infraestructuras públicas y servicios esenciales. Entre las medidas adoptadas destacan:

Subvenciones para la reparación de viviendas dañadas .

Compensaciones por daños en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Ayudas a establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles afectados.

Subvenciones para la restauración de infraestructuras municipales , de riego, medioambientales, del ciclo integral del agua y carreteras.

Reducción de plazos administrativos y tramitación urgente de subvenciones.

Convenios con entidades financieras para facilitar líneas de crédito y moratorias a los afectados.

Posibilidad de compensar cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles en viviendas y fincas rústicas dañadas.

Las personas, empresas y entidades afectadas por las lluvias torrenciales podrán solicitar las ayudas una vez se publiquen las bases reguladoras y las convocatorias específicas por parte de los departamentos competentes del Gobierno de Aragón.