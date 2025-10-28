Un informe revela colillas, suciedad y humedades en las pinturas de Sijena en el MNAC: "Son condiciones inestables"

Los informes realizados por los técnicos del Gobierno de Aragón concluyen el traslado "necesario" de las Pinturas de Sijena para "garantizar" la conservación de las mismas. Así lo ha presentado este martes el director general de Cultura, Pedro Olloqui, junto a Natalia Martínez de Pisón, que ha dirigido los trabajos en el MNAC.

Entre las conclusiones presentadas, lo más destacado es la "fuerte contaminación" del espacio con presencia de colillas, cascotes de obras, suciedad y humedades en las pinturas de Sijena: "El informe constata que la conservación no ha tenido los estándares que hubiera sido necesario", ha señalado Olloqui.

Durante la rueda de prensa de las conclusiones de los informes, Olloqui ha querido reconocer el "trabajo impecable de máxima calidad" de los técnicos de restauración y conservación aragoneses que han participado en ellos en clima "de tensión".

El director general ha presentado que el resultado del informe de estas conclusiones preliminares son totalmente concluyentes en tres direcciones. Así, sostiene que el informe respalda que "debe contemplarse" el cronograma presentado por el Gobierno de Aragón para el traslado de las Pinturas al considerarse "viable".

De igual manera, el informe señala que el estado de las pinturas permite el traslado de las mismas "sin riesgos extraordinarios". Por último punto, Olloqui ha recalcado que "es necesario ese traslado por razones de conservación para garantizar la conservación del conjunto mural".

Por su parte, el informe químico remarca que el estado es estable y "muy similar" al estado original de las pinturas cuando fueron realizadas.

Así, el informe técnico realizado a través de microtopografía para analizar los relieves de las pinturas ha podido constatar que el traslado se puede realizar a través de 72 piezas que serán "tratadas para su traslado de forma individualizada con las máximas garantías para su traslado".

En cuanto a las humedades encontradas y que ya se denunciaron con anterioridad, los informes confirman "importantes filtraciones de agua" que se han producido con posterioridad a 1995. Así, el director general ha señalado que afectaron al arco 3 y 5 "de forma irreversible" en la trasera de las pinturas y afectaron a las propias pinturas.

"Estas filtraciones son episodios desgraciados, pero nos permiten desmontar los argumentos ficticios para su traslado. Estas filtraciones son fruto de condiciones inestables del MNAC probablemente en la planta superior en el que el agua ha tenido un movimiento vertical y descendente", ha explicado Olloqui.

Así, ha hecho referencia a obras que se llevaron a cabo en el MNAC para la mejora de la iluminación, lo que podría haber provocado dichas filtraciones en las pinturas. Por todo ello, el director general defiende que el relato que presenta Cataluña ante el traslado es "falso e inexacto".

Ante la presencia de estas suciedades como colillas y la presencia de humedades recalca la necesidad del traslado de las pinturas por "su propia seguridad": "Es necesario el traslado por las condiciones de la sala y las instalaciones del MNAC. Es más seguro su instalación en el Monasterio de Sijena por seguridad y conservación", ha concluido.

Además ha añadido que los informes redactados por los técnicos serán presentados al Juzgado de Huesca para "continuar aclarando la viabilidad y los trabajos de los técnicos".

Demanda de intervención

Durante la rueda de prensa ha estado presente la técnico Natalia Martínez de Pisón, que ha llevado a cabo la dirección de los trabajos. Así, ha recalcado que las pinturas "están demandando una intervención". Del mismo modo, ha detallado que los análisis realizados en julio han permitido acotar las deficiencias que presentan en el que las conclusiones señalan una "herencia de problemas que necesitan corrección".

Así, ha explicado que como estaba previsto en el cronograma se busca implementar una serie de medidas de protección tanto en la cara pictórica como en el bastidor.

En cuanto a los elementos encontrados como colillas o suciedad, Martínez de Pisón ha detallado que se ha encontrado en las cámaras laterales y superiores que podría haber sido fruto que se haya caído de niveles superiores. Mientras que una intensa humedad ha sido fruto de salpicaduras de agua o de la humedad generada de las cámaras donde se encuentran.

Por todo ello, Olloqui ha demandado que es una "obligación política" exigir el "mayor nivel de diligencia" para con el cuidado del "patrimonio aragonés".