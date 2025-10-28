Los defensores del pueblo debaten sobre los problemas en la educación: "Es una herida que atraviesa todo el sistema"

La vulnerabilidad en la educación, en todos sus aspectos, será el tema del que se hablará y responderá durante las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo. Una cita que acogerá la ciudad de Zaragoza esta semana y donde se reunirán los defensores del pueblo de toda España, comprometidos con dar voz a los ciudadanos y sus derechos.

Presente en la inauguración de estas jornadas -que se celebrarán en el edificio de Caja Rural los días 28 y 29 de octubre- ha estado la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Ha tomado la palabra en primer lugar la regidora, quien ha destacado la importancia de acoger un foro de diálogo en una ciudad "con una larga historia de resistencia y de identidad". "Zaragoza es una ciudad que se disfruta con los cinco sentidos y que espera que todos los titulares (venidos desde diferentes puntos del país) sientan el calor y la hospitalidad de nuestra tierra", ha señalado.

Chueca ha subrayado también la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. "Necesitamos jueces independientes, defensores del pueblo comprometidos y ciudadanos exigentes para dar verdadero sentido a la justicia", ha expuesto. En ese sentido, ha recordado que la Justicia de Aragón es "heredera directa del espíritu de servir al ciudadano por encima de cualquier otra cosa", a quien le ha dado paso tras finalizar su discurso.

El debate de las jornadas se centrará en la educación como vía para combatir la vulnerabilidad social, especialmente entre los menores. La Justicia ha defendido la importancia de garantizar "el derecho a una educación real y efectiva para todas las personas, sin discriminación" y ha alertado sobre los riesgos del acoso escolar, "un daño psicológico directo que muchas veces pasa desapercibido incluso para los padres".

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha ofrecido una reflexión profunda sobre la educación como un pilar esencial de la sociedad. "La vulnerabilidad alcanza también a las aulas, donde muchos encuentran dificultades para acceder o permanecer. Es una herida que atraviesa todo el sistema educativo", ha señalado.

Gabilondo ha insistido en que "la educación no puede reducirse a la preparación para el éxito o el rendimiento, sino que es un derecho fundamental y un bien público, un patrimonio común que debe ser accesible y sin exclusiones".

"No se educa solo en la escuela"

El Defensor del Pueblo alertó sobre los desafíos que afrontan los centros educativos, especialmente en entornos rurales o en familias con menos recursos. "Maestros y maestras trabajan muchas veces sin los medios necesarios. No se educa solo en horario escolar: el aula es un espacio de encuentro, de acuerdos, de escucha y de convivencia", ha destacado.

Tanto Chueca como Gabilondo han coincidido en que la educación debe ser el punto de partida para construir una sociedad más justa, empática y cohesionada. En palabras de la alcaldesa, "educar es ofrecer herramientas para superar la vulnerabilidad y desarrollar estrategias protectoras que hagan posible el futuro".

Eso sí, el Defensor del Pueblo ha sido claro: no vale solo con el simple "preparar a los jóvenes para el éxito y el rendimiento", deben formarse para convertirse en "ciudadanos ejemplares". Lo ha dicho así, asegurando que la educación "es un derecho fundamental y un bien público con beneficios significativos para la sociedad". Algo que, además, "no debe practicarse únicamente en el horario escolar".

Las jornadas continuarán con diversas ponencias centradas en la equidad educativa, la despoblación y los nuevos retos sociales en el ámbito digital, con la mirada puesta en proteger a los menores y fortalecer la justicia social desde la educación.