Llega al hospital de Zaragoza la niña palestina enferma evacuada de Gaza: "Han salido de un infierno"

Un total de 19 niños, junto a sus acompañantes, han llegado en la madrugada de este lunes a España para ser atendidos en diferentes hospitales. Entre los centros en los que serán atendidos está el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha confirmado en declaraciones a 'Aragón Radio', que el Hospital Infantil Miguel Servet recibirá a una menor, que será tratada por una masa en el riñón.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha desplazado a Jordania para supervisar la evacuación médica y recibir a las familias palestinas. Se trata de una evacuación de esos 19 menores junto a 73 acompañantes procedentes de Gaza que salían desde la frontera israelí a Jordania.

Desde allí, han sido recibidos y atendidos por un equipo del Ministerio de Sanidad: "Han salido del infierno del que solo puede definirse como un genocidio", ha subrayado García.

Los menores son pacientes de traumatología producida por los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurología; nefrología; oftalmología y un gastrointestinal.

Una vez en España, los pacientes han sido distribuidos por hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, que han sido gestionados por el Ministerio de Sanidad conforme a las patologías que presentan los menores.

De esta manera, Mónica García ha recordado que esta es la quinta evacuación y que se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC).

Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad. Además, el traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.

La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID, ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados.

No es la primera vez que Aragón acoge a menores de Gaza para su tratamiento médico. La última vez tuvo lugar el pasado 31 de julio cuando un total de 13 niños gagates aterrizaron en la Base Aérea Militar de Zaragoza para luego su traslado a diferentes hospitales españoles.