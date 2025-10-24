Prohíben la fiesta de una marca de tequila por el Día de Muertos en el Pueblo Viejo de Belchite: "No solo es irrespetuoso..."

El Ayuntamiento de Belchite ha denegado este viernes el permiso que había concedido a la marca de tequila José Cuervo para realizar un evento publicitario el próximo jueves 30 de octubre por no corresponderse con lo que la empresa ha difundido en sus redes sociales.

En sus publicaciones, la marca invitaba a sus seguidores a "celebrar el Día de Muertos en Belchite con música, coctelería y transporte gratuito desde Zaragoza". Y añadía que "la fiesta Villa Cuervo fusiona tradición mexicana y ocio nocturno en un espacio histórico con food trucks y maquillaje temático".

Como ha explicado el alcalde de la localidad, Carmelo Pérez, "obviamente, lo explicado en la publicidad no tiene nada que ver con los permisos que se habían tramitado desde el Ayuntamiento, por lo que nos hemos puesto en contacto con los organizadores para comunicarles nuestra decisión de denegarlo".

Cartel de la fiesta en Instagram. E. E.

El Consistorio no solo lo considera irrespetuoso, sino que el evento "no se ciñe a las condiciones que exige el Pueblo Viejo como Bien de Interés Cultural”. Este emplazamiento suele ser escenario de actuaciones y rodajes. Allí se ha filmado, por ejemplo, una de las últimas películas de Spider Man y capítulos del spin off de The Walking Dead, "pero siempre dentro de los requisitos que se demandan desde el Ayuntamiento”, resaltan.

Desde Belchite llevan meses lanzando un SOS por el preocupante estado de este icónico emplazamiento. El paso del tiempo y la falta de conservación han hecho que ya solo queden en pie un 15% de los edificios, un patrimonio histórico que podría perderse si no se actúa a tiempo. Tanto es así que, al ritmo actual de deterioro, en 20 años podrían desaparecer los monumentos más notables.

Esta delicada situación, que se agrava tras cada tormenta, con el intenso calor del verano, el viento y el frío del invierno, llevó a la Fundación de Monumentos Mundiales (World Monuments Fund) a incluirlo entre los 25 monumentos y espacios del World Monuments Watch 2025, pero poco se ha avanzado desde entonces.