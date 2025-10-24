Pilar Alegría, sobre el órdago de Junts: "Estamos cumpliendo los acuerdos y lo vamos a seguir haciendo hasta 2027"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está cumpliendo los acuerdos” y “va a seguir haciéndolo lo que queda todavía de legislatura hasta 2027”.

La también ministra de Educación contestaba así a la Ejecutiva convocada por los de Carles Puigdemont para el próximo lunes en Perpiñán (Francia) con el objetivo de oficializar la ruptura definitiva con el PSOE.

Alegría ha mostrado su “máximo respeto” a las decisiones y votaciones que puedan hacer desde Junts y ha asegurado ser “perfectamente consciente” de que son un Gobierno en minoría. “Evidentemente, eso te lleva a negociar, a debatir y a dialogar con todas las fuerzas parlamentarias, y creo que el trabajo también se mide en las iniciativas aprobadas”, decía.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo de coalición ha sido capaz de aprobar 44 leyes en esta legislatura. “Si ustedes revisan y miran cuál ha sido la productividad legislativa en los distintos parlamentos autonómicos incluso aún teniendo mayoría absoluta podemos encontrarnos con cifras de una, dos o tres leyes como máximo. Aun con esa dificultad parlamentaria o esa minoría, la capacidad de diálogo y acuerdo que hemos demostrado ha sido más que posible”, defendía.

Alegría también se ha referido al plantón de las comunidades del PP a la ministra Mónica García por la polémica de los cribados de cáncer de mama. Para ella, es una “absoluta falta de deslealtad” por parte de los consejeros autonómicos.

“Lo verdaderamente preocupante es que las comunidades autónomas hayan decidido coartar al Gobierno de España y fundamentalmente a la ciudadanía el hecho de que se puedan conocer cómo están los cribados. Cuando uno no quiere dar esta información que se le ha solicitado por parte del Gobierno de España, la primera pregunta que hay que hacer es qué problema tienen las comunidades autónomas con la transparencia”, ha resaltado.

A este respecto, se ha preguntado si “cuando ocultan una información que busca hablar y mejorar la salud de las mujeres” no se enseñan porque “es mala”: “¿No la quieres dar a conocer precisamente por eso, porque las cifras que vas a reflejar son negativas? Es una muestra más de la deslealtad y, sobre todo, de las nulas ganas de colaborar por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular, en este caso, en materia de sanidad pública”.