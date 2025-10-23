Abodraman y Óscar, usuarios del Plan de Empleo de Cruz Roja: "Nunca podré devolver lo que me han dado"

Abodraman tiene 23 años y habla con una mezcla de alegría y orgullo mientras llega a la celebración por el 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja, un programa que cambió su vida. "Gracias a ellos he conseguido formación, un empleo y sentirme acompañado", explica.

Hijo de una familia de origen costamarfileño, nacido en España, conoció a Cruz Roja a través de internet mientras buscaba trabajo. Ha participado en talleres de orientación y formación, y en uno de ellos conoció a representantes de una empresa vinculada al grupo Inditex. "Gracias a ese contacto conseguí mi primer trabajo estable", recuerda. Aunque ahora está en búsqueda activa, colabora como voluntario. "Quiero devolver parte de lo que me dieron, porque siempre están dispuestos a ayudarte", señala.

Como él, miles de personas en Aragón han encontrado en el Plan de Empleo una oportunidad para reescribir su historia laboral. Uno de ellos es Óscar Llanos, que llegó a Zaragoza hace año y medio desde Colombia tras solicitar asilo político: "Llegué sin conocer nada y sin saber por dónde empezar".

Su primer paso fue acudir a Cruz Roja, donde recibió orientación para regularizar su documentación, elaborar su currículum y adaptarse al mercado laboral español. "Me enseñaron a comunicarme mejor y a formarme en el sector del merchandising. Mi hijo, que tiene 18 años, también hizo prácticas y tiene empleo", subraya.

Hoy, Óscar trabaja, vive con estabilidad y colabora como voluntario. "Es mi forma de agradecer. Aunque nunca podré devolver todo lo que hicieron por mí, pongo mi granito de arena para ayudar a otros", afirma emocionado.

Celebración de los 25 años

Detrás de historias como las de Abodraman y Óscar hay un complejo trabajo de acompañamiento social. En sus 25 años, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido en Aragón a casi 28.969 personas, de las cuales más de la mitad han sido mujeres. Gracias a este trabajo se han formalizado 8.125 contratos laborales y se ha ofrecido formación a 13.221 personas.

"Solo en formación se han impartido casi 14.000 horas, y más de 2.600 empresas han colaborado con nosotros", detalla Luis Royo Cabezudo, responsable autonómico del plan. También ha destacado "no somos una agencia de colocación. Acompañamos a las personas a mejorar su empleabilidad y su autoestima, especialmente a quienes más lo necesitan".

25 aniversario del Plan de Empleo. E.E.

Todos estos logros se han reconocido hoy en un evento en el Patio de la Infanta para celebrar los 25 años del Plan de Empleo de Cruz Roja, un programa que desde el año 2000 ha contribuido a mejorar las oportunidades laborales de personas en situación de vulnerabilidad.

Colaboración institucional

Claudia Pérez Forniés, consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, ha destacado que "trabajar dignifica, no solo a las personas en riesgo de exclusión, sino a todos".

En esta misma línea, ha recordado la colaboración entre la consejería y Cruz Roja en programas de orientación, reskilling y recalificación profesional: "Celebramos, pero también miramos al futuro, con el compromiso de seguir trabajando juntos para que más personas encuentren su oportunidad".

Asimismo, la consejera ha destacado la necesidad de poner el foco en las personas con riesgo de exclusión social y en la importancia de los itinerarios personalizados de inserción. Además, ha puesto en valor el papel del sector empresarial, indicando que "tenemos que buscar trabajo en las empresas del tejido aragonés".