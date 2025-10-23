Samca pasará por caja y pagará 8 millones a Pedrola y otros dos municipios por las renovables de sus centros de datos

Samca pasará finalmente por caja y pagará impuestos a los ayuntamientos de Pedrola, Plasencia y Rueda de Jalón por la operación de renovables vinculada a los centros de datos de Luceni, declarada de interés autonómico.

Los consistorios percibirán, en conjunto, entre 7 y 8 millones de euros, un acuerdo "importantísimo" para las arcas municipales que abre camino a otras localidades con proyectos similares.

En mayo, la compañía se abría esta posibilidad ante las quejas y las alegaciones presentadas por los ayuntamientos afectados, liderados por la socialista Manuela Berges, pero ha sido este miércoles cuando se ha firmado el convenio que ha permitido poner todo negro sobre blanco.

Además de la también secretaria de Organización del PSOE-Aragón, la firma contó con la presencia de Francisco Javier Pérez (Plasencia de Jalón), Miguel Echeverría (Rueda de Jalón) y el director de Energía de Samca, Javier del Pico.

Según consta en el acuerdo, las empresas renuncian a que las instalaciones de generación de energía renovable recogidas en el convenio sean consideradas como inversiones "con interés general de Aragón".

Los alcaldes, junto a Del Pico, con motivo de la firma. Samca

La principal consecuencia es que Samca tendrá que pagar el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), mientras que Molinos del Ebro SA -otra de las firmas de la operación-, deberá abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Características Especiales y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

En el caso de Pedrola, el Consistorio se compromete a no modificar el tipo de gravamen actualmente aplicable conforme a las ordenanzas vigentes, del 2,10%.

La localidad maneja unas cuentas de entre 8,5 y 9 millones de euros al año, por lo que esta inyección supondrá un extra muy importante para la financiación de sus servicios municipales, mucho más en el caso de Plasencia y Rueda de Jalón, con presupuestos más modestos.

Berges llevaba meses luchando por un acuerdo como el que ha terminado firmándose. "Ya cuando publicaron la DIGA, nosotros alegamos, pero el Gobierno de Aragón no nos tuvo en cuenta y dejó todo a iniciativa de la empresa", recuerda.

Samca va a ser la primera empresa que pida a la DGA que saque del PIGA "determinadas partes" del proyecto, una decisión que podría sentar precedente y que, según la alcaldesa, contribuirá a la subsistencia de los municipios y a fijar población.

Al detalle

Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento de Manuela Berges garantiza la tramitación y resolución de los expedientes vinculados a las licencias urbanísticas "en el plazo más breve posible", así como la constitución de servidumbres de paso sobre los caminos y terrenos de titularidad municipal para acceder a cualquiera de las instalaciones del llamado 'Plan Green It Aragón'.

Al margen de los impuestos, las promotoras prometen apoyar el deporte en los términos municipales. A la hora de materializar el convenio será Samca quien deba presentar ante el Gobierno de Aragón la renuncia a la declaración de interés de las instalaciones de generación en cuestión.

En cuanto a los plazos, se establece una vigencia de cuatro años y se dice que la aceptación por parte del Gobierno de Aragón de la mencionada renuncia "producirá igualmente el efecto de un acuerdo unánime de las partes a una prórroga adicional por otros cuatro años".

El proyecto

Samca prevé instalar tres centros de datos en la localidad zaragozana de Luceni, un plan al que va unida a una inversión millonaria para renovar los parques de renovables en Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón, que nutrirían de energía a estas infraestructuras.

En concreto, la operación pasa por la ampliación y mejora de siete parques eólicos actualmente en funcionamiento, de forma de dos de ellos se hibridarían con energía fotovoltaica.

La renovación permitiría reducir el número de aerogeneradores de 251 a 51, incluyendo medidas para proteger a las aves de choques mediante inteligencia artificial.

En total, la inversión asciende a más de 2.600 millones de euros, de los que alrededor de 500 corresponden a las instalaciones de generación de energía renovable propiamente dichas.

Samca ya tiene los permisos para conectarse a la red eléctrica con 131 MW, que son ampliables hasta 181 si se incluyen otros dos parques eólicos en la misma zona. Y en una tercera fase, se podría crecer a los 300 MW, para lo que sí se requerirá levantar instalaciones adicionales.

La idea de Samca es iniciar la construcción del centro de datos en el segundo trimestre de 2026 y ponerlo en funcionamiento en una primera fase a partir de 2028. Así, la inversión económica se repartirá a lo largo de ocho años hasta 2033.