Huelga con cacerolada de los trabajadores de centros de menores: "No pueden ahorrar dinero a nuestra costa"

Jornada de huelga frente al IASS de los trabajadores de los centros de menores de Aragón E. E.

Los trabajadores de los centros de menores han protagonizado una cacerolada frente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Esta se ha producido durante la jornada de huelga convocada ante la negativa por parte de la patronal en llegar a un acuerdo para crear un convenio autonómico y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

"Nos concentramos frente al IASS porque todo esto no es posible sin la colaboración y la participación de la consejería", demanda Alberto Echevarría, responsable de Privada y Servicios Socioeducativos de CCOO. Por ello, manifiesta que "todo lo que depende a nivel tanto salarial como presupuestos, contratos y conciertos con las empresas vienen de las partidas presupuestarias de la consejería".

Asimismo, Echevarría explica que ante la falta de partida presupuestaria las empresas "no pueden hacer frente a los compromisos de los convenios colectivos" lo que se traduce en salarios congelados desde 2019 y una bajada salarial en comparación con la situación que vivían los trabajadores en 2002.

Del mismo modo, el representante sindical de Comisiones Obreras ha denunciado que esto está derivando en una "inmigración" de educadores sociales ante las mejores condiciones que presentan comunidades vecinas como Valencia o Navarra ya que "pagan un poquito mejor y tienen una jornada más reducida". En la actualidad, los trabajadores afrontan jornadas de 1772 horas lo que buscan reducirla con la implantación de un convenio autonómico que se rija a la situación de la sociedad aragonesa.

"La administración debe sentarse para poder sacar unos pliegos acordes a las necesidades del servicio. Los trabajadores y trabajadoras del sector tienen que estar presentes para poder de alguna forma manifestar cuáles son las necesidades reales", concluye.

Unas necesidades que también ha evidenciado la responsable de Servicios Públicos de UGT, Angélica Mazo, en el que ha reivindicado que el Gobierno de Aragón "no puede estar ahorrando dinero a costa de un sector tan importante, un sector esencial, que es el sector de protección y reforma de menores". De esta forma, demanda un incremento de las partidas económicas para poder descongelar los salarios.

Ante la falta de acuerdo con la patronal, sobre todo, con la que representa a Rey Ardid que no acudió a la reunión del SAMA de este pasado lunes, los representantes sindicales siguen abogando por una reunión a tres bandas para poder llegar a un acuerdo para poder "desbloquear" la situación que viven los trabajadores.

Los trabajadores también denuncian que siguen en las mismas condiciones que tras el asesinato de su compañera de Badajoz: "Nosotros no tenemos noticia de que ningún pliego se haya modificado y que los turnos que en su día eran de uno hayan pasado a ser de dos", ha evidenciado Héctor García, de CGT.

Ante la jornada de huelga que se está celebrando este jueves, reclaman que les han interpuesto unos servicios mínimos del 100% para los educadores de atención directa y unos servicios de trabajadores iguales que el fin de semana: "Si coartas la posibilidad de hacer huelga, de acudir a las manifestaciones, es imposible que haya mucha gente", reclaman. Por ello, denuncian que les "parece indecente" y está en manos de los abogados para presentar un recurso.

"Respetamos el convenio estatal"

La consejera de Bienestar Social ha manifestado que "respetamos la libertad sindical y la demanda de los trabajadores". De esta forma, Susín ha aclarado que por parte del Ejecutivo aragonés "no iba a interfenir" en las negociaciones entre los trabajadores y las empresas.

Ante la petición por parte de los empleados de la creación de un convenio autonómico "entiende" esa petición, pero que se "respeta el convenio estatal".

También ha hecho referencia a la situación actual del Centro de Menores de Juslibol y ha reiterado que ya se ha llegado a un acuerdo para la subida salarial y para que la administración se haga cargo de los costes de luz, agua y servicios.