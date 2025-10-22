Azcón ve "absolutamente desproporcionada" la reacción de Vox pero confirma que presentará presupuestos

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ve “absolutamente desproporcionada” la reacción de Vox con la polémica de Marcos Francoy, el asesor despedido por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales. El dirigente espera "que recapaciten" y confirma que presentará presupuestos y que llamará a negociar "a todas las formaciones políticas" de las Cortes.

El barón popular cree que no tiene sentido que cuando se está hablando de fontaneros y de la "financiación en negro del PSOE" Vox se dedique a hacer oposición al PP en Aragón. “Estoy convencido de que no es lo que quieren sus votantes. No puede ser que se bloquee el presupuesto de una comunidad autónoma que funciona porque haya un asesor que ha hecho declaraciones racistas en redes", ha aseverado.

En su opinión, el cese de Francoy era "evidente" al haber hecho declaraciones "incompatibles con la democracia". Para Azcón, lo que tendría que haber hecho Vox era "cesarlo, pedir perdón y continuar con una normalidad institucional". "Frente a eso, lo que dice es que va a bloquear la negociación de los presupuestos. No tiene sentido", ha insistido.

A su juicio, lo que quieren los votantes del partido de Santiago Abascal es avances en educación, sanidad, carreteras o vivienda; unos presupuestos que "mejoren la calidad de vida de los aragoneses".

¿Confía entonces en que la situación pueda reconducirse? "Con Vox nunca se sabe y por tanto, vamos a esperar acontecimientos. Espero que recapaciten", ha contestado cuando se le ha hecho esta pregunta.

Su intención, por tanto, es "seguir el plan" y llevar el techo de gasto al Parlamento autonómico en cuanto se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Si Vox no quiere venir a negociar con el Partido Popular, es evidente que tendrá que explicar por qué. No puede ser que esté pensando en hacerle oposición al Partido Popular en Aragón con lo que está ocurriendo en España; parece que su objetivo sea que al PP le vaya mal", ha criticado.

Azcón ha llegado a comparar la situación de Aragón con la de Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde sí se ha cerrado un acuerdo presupuestario. ¿Por qué allí sí y aquí no? Si Aragón es una comunidad que funciona y que atrae inversiones como ninguna otra. Creo que hacer todo esto por un asesor es un profundo error", ha agregado.

Y sobre sus reuniones con altos cargos de Vox en Madrid, ha afirmado que "es bueno que haya relaciones normales, de adultos" con el objetivo de mejorar la vida de los aragoneses. Pese a ello, ha descartado entrar en detalles: "Esa época en la que la política se realizaba en streaming y se contaba ya nos dimos cuenta de que era mentira y no funcionaba".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.