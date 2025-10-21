Azcón corta relaciones con Vox por los mensajes fascistas de un asesor en redes sociales: "O se va o no volveremos a hablar"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que corta relaciones con Vox hasta que la formación de Santiago Abascal no despida a Marcos Francoy, asesor en las Cortes y secretario de Organización del partido en Huesca, por difundir mensajes racistas y fascistas a través de sus redes sociales.

"Las informaciones conocidas son absolutamente intolerables, tiene que abandonar el Parlamento de forma inmediata, no hay alternativa", ha manifestado en un acto junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.

Azcón asegura no estar dispuesto a soportar este tipo de declaraciones y ha sido especialmente claro: "O abandona o no vamos a volver a hablar con la gente de Vox. Mientras siga en el grupo parlamentario no hablaremos con su portavoz. Tienen que cesarlo de forma inmediata".

Para el dirigente popular, estos mensajes son "intolerables e incompatibles con la democracia", de ahí que exija una reacción inmediata.

A falta de una respuesta oficial de Vox, Francoy ha borrado su perfil en X, donde hablaba, por ejemplo de "el reemplazo étnico al que nos someten" y proponía "remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos".

En sus redes también aparecían retuits a imágenes del 'Día de la raza' con el saludo nazi o críticas "a la grotesca influencia de la sinagoga de satanás entre los profesionales médicos". En uno de esos polémicos mensajes, al secretario de Organización oscense llegaban a decirle que le quedaban cuatro telediarios en Vox y que en Falange tendría un hueco, a lo que contestaba con un 'Gracias'.

Esta nueva polémica tensa, más si cabe, la relación entre los exsocios. Los populares siguen confiando en aprobar el presupuesto de 2026, para lo que necesitarán el voto de Vox, pero en estos momentos, cualquier tipo de negociación que pudiera producirse ha quedado en suspenso.

El barón popular ha remarcado que en estas condiciones no va a llamar a Alejandro Nolasco, a quien hace escasas semanas invitaba a subirse a un tractor para dragar los ríos. La respuesta llegó entonces en forma de vídeo, con un Nolasco al volante de una de estas máquinas instando al PP a rebelarse contra el Pacto Verde europeo.

Azcón ha insistido en que presentará el techo de gasto tras el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, aún sin fecha, y que su intención es que la Comunidad tenga unas nuevas cuentas el próximo año. "Mi objetivo es que aprobemos un presupuesto, no que haya elecciones. Los aragoneses hablaron ya hace dos años", ha declarado en referencia a un posible adelanto electoral. Lo mismo ha dicho al ser preguntado por las encuestas, recalcando, eso sí, que la opinión mayoritaria es que "un Gobierno en solitario funciona mejor".

En este sentido, el propio Elías Bendodo ha asegurado que el líder aragonés tiene "toda la confianza" de la dirección nacional con la negociación de las cuentas dada la "buena gestión y el buen rumbo" que ha demostrado Azcón en Aragón. "Serán unos presupuestos a los que será muy difícil no votar que sí. Quien vote en contra tendrá que explicarlo", continuaba el vicesecretario popular.

Ha sido entonces cuando Azcón ha vuelto a tomar la palabra y ha recalcado que a la pregunta de si podrían adelantarse las elecciones "solo puede responder el presidente de Aragón", que es quien tiene la competencia.

Noticia en actualización

