A la caza del decisivo voto joven: así trabajan los partidos en Aragón para conseguir el 'like' de la Generación Z

Las próximas elecciones 'se juegan' en las redes sociales. El voto joven será decisivo para elegir al próximo presidente del Gobierno de España, al de Aragón y a los alcaldes de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El resultado de los grandes partidos variará, y mucho, en función de qué hagan los votantes de entre 18 y 29 años el 'Día D'. Podrían dar, o hacer perder, mayorías absolutas y convertir en irrelevantes formaciones que aspiran a todo en la próxima cita con las urnas.

Los equipos de PP, PSOE y Vox lo saben y llevan años trabajando para ganarse el decisivo voto joven. EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha querido profundizar en esta nueva forma de hacer política de la mano de sus protagonistas. Así cuentan ellos mismos cómo comunican en la era de Instagram y Tik Tok.

La fórmula del éxito

Vídeos cortos e impactantes, memes, mensajes sintetizados en titulares... La forma de dirigirse a los votantes ha dado un giro de 180 grados en los últimos años.

Uno de los partidos que, a tenor de las encuestas, mejor lo estaría haciendo sería Vox. La explicación, cuenta Verónica Crespo, doctora en Comunicación, está en su penetración en Instagram, Tik Tok y Youtube.

"Han adaptado su discurso hacia los menores de 30 años. No solo ha conectado con ellos en el continente (redes, tipología de vídeos, perfiles específicos…) sino en el contenido, con temas que apelan a sus emociones como la inmigración o el concepto de 'libertad'", apunta.

Ese crecimiento sería "a costa del voto del PP". La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN es un claro ejemplo. Si hoy se celebrasen elecciones en Zaragoza, Natalia Chueca rozaría la mayoría absoluta y Julio Calvo sacaría entre cinco y seis concejales.

Lo haría gracias al respaldo de la generación Z, pero si esos jóvenes que dicen que le apoyarán no acuden a votar, la actual alcaldesa tendría muchas posibilidades de gobernar en solitario.

"Actualmente se está produciendo una competencia intraderecha que sirve para explicar las decisiones del Partido Popular en las últimas semanas referidas a la inmigración y al aborto; al abandono de las posiciones centristas y el endurecimiento del discurso para recuperar ese electorado que se marcha a Vox", señala Crespo.

Conseguirlo será "el gran reto del PP" hasta las elecciones. "Las autonómicas que se van a celebrar en Castilla y León y Andalucía van a servir de termómetro en lo relativo al microdato: no nos fijemos en quién gana y en cuántos escaños obtiene, sino en quién va a votar y de qué manera lo hace", añade.

Koldo y Cucalón

Desde el PP-Aragón trabajan en varios frentes para convencer a los jóvenes. Uno de ellos son sus Nuevas Generaciones, claves para movilizar a su electorado.

También han potenciado su presencia en redes sociales. Esta misma semana han abierto su perfil oficial en Tik Tok, estrenándose con un vídeo protagonizado por Pilar Alegría en el que se preguntan '¿Y la dimisión para cuándo?'. En él incluyen titulares de periódicos e incluso el famoso 'tic, tac' de Pablo Iglesias.

Entonces, Pilar Alegría, para cuándo dices que dimites?



🤔 ¿Mienten la UCO y todas las investigaciones?



¿O es que todos estos medios de comunicación también son pseduomedios? pic.twitter.com/BQU11BbFnk — PP de Aragón (@pparagon) October 9, 2025

Otro ejemplo han sido las publicaciones en torno a la denuncia de la Fiscalía al alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón. En este caso, los populares recurrieron a vídeos con grandes subtítulos y la imagen de Cucalón, Koldo, Ábalos y Pilar Alegría para preguntarse "qué más tiene que pasar" para que el PSOE-Aragón reaccione.

"Las redes son importantes; te ayudan a amplificar tus mensajes, pero lo son más los hechos, las políticas", defienden los populares. Como ejemplo ponen sus anuncios en materia de vivienda, universidad o retención y captación de talento, con los que buscan llamar la atención de los más jóvenes.

Desde el PP marcan además distancias con el resto de partidos y aseguran que "mientras ellos hacen memes, el Partido Popular hace comunicación política con rigor y seriedad".

Feijóo y el trasvase

El PSOE-Aragón no se queda atrás. Basta con hacer un rápido 'scroll' por su perfil de X o Instagram para encontrar vídeos y referencias dirigidas a este tipo de público. "El PP de Aragón y Vox son como Liam y Noel Gallagher: en apariencia están todo el día a la gresca, pero a la hora de la verdad, van siempre juntos", dicen en una de sus últimas publicaciones.

La propia Pilar Alegría utilizó esta fórmula para denunciar el aplauso de Jorge Azcón a las palabras de su líder nacional sobre el trasvase del Ebro durante un acto del PP en Murcia. En ese vídeo se podía ver a Feijóo diciendo que "hay que traer agua de los sitios donde sobra". "Y Azcón lo aplaude", continuaba con una flecha señalando al presidente aragonés y una ruidosa alarma de 'banda sonora'.

Azcón, a favor del trasvase.

Azcón, en contra de Aragón. pic.twitter.com/x7eU243njp — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 28, 2025

El objetivo, dicen desde el partido, es utilizar el lenguaje de la gente, sobre todo de los más jóvenes, "hablar de los temas que se hablan en la calle y utilizar también el humor y el rigor". "La alegría es el arma mas poderosa", añaden con el juego de palabras con el apellido de la ministra que se ha convertido ya en 'marca de la casa'.

La formación ha ido ampliando su presencia en las redes sociales y hoy en día difunde sus mensajes a través de Facebook, Instagram, X, TikTok, Bluesky, Threads y YouTube y LinkedIn. En ellos se venden como "antagonistas" del PP, marcando distancias en políticas como el cierre de las Zonas Jóvenes en Zaragoza y destacando su compromiso con el 'no a la guerra' o su apuesta por una enseñanza pública y universal.

En su caso también hay una estrecha conexión con las Juventudes Socialistas. Las sinergias se vieron, por ejemplo, con los descuentos para viajar en verano. Ellos mismos difundieron su experiencia y dieron a conocer cómo y cuándo podían obtener el resto de jóvenes esos descuentos.

Nolasco y el tractor

Quien tiene un máster en vídeos virales es Alejandro Nolasco. El portavoz de Vox sorprendía esta semana al volante de un tractor llamando a la rebelión contra el Pacto Verde. El vídeo estaba cuidado al detalle, tirando, incluso, de imágenes de dron para hacerlo más espectacular.

Presidente @Jorge_Azcon, aquí está el tractor 🚜



Mientras usted pasa el tiempo compadreando con las élites burócratas de Bruselas los aragoneses no aguantan tanto fanatismo climático



Súbase al tractor de la lucha contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde Europeo



🏞️… pic.twitter.com/aWqNkXBDTS — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) October 14, 2025

"Nos dicen que conectamos con los jóvenes, pero desde Vox no nos fiamos de ninguna encuesta ni creemos que los jóvenes nos pertenezcan. Ahora bien, esto último puede ser un elemento diferenciador. Porque precisamente, la izquierda ha creído históricamente que los jóvenes les pertenecían y por ello han tratado de colectivizarles y decirles lo que tienen que pensar en diversas materias como la memoria histórica o la ideología de género", defienden desde su equipo de comunicación en Aragón.

Vox asegura que parte del éxito está en tratar a los jóvenes "como adultos" y en no contarles problemas "artificiales". "Por encima de todo están nuestros mensajes, que al igual que en las intervenciones plenarias, hablan de preocupaciones reales. Huimos del lenguaje ‘politiqués’ en el que con palabras complejas tratan de romantizar la pobreza o la precariedad. Usamos ejemplos e impactos visuales que cada receptor puede percibir en su día a día. Preferimos comunicar desde la calle y no desde los atriles o las cámaras parlamentarias", subrayan.