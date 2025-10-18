Muere a los 74 años Jacques Esnal, uno de los autores del atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza

El histórico miembro de ETA Jacques Esnal, uno de los autores del atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, ha fallecido a los 74 años en el País Vasco francés. Su muerte pone fin a la vida de uno de los miembros del llamado “comando Argala”, responsable de uno de los atentados más sangrientos de la historia de la banda terrorista.

El 11 de diciembre de 1987, poco después de las seis de la mañana, una potente explosión sacudió Zaragoza. Un coche bomba con 250 kilos de amonal, aparcado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en la avenida de Cataluña, redujo a escombros buena parte del edificio, causando la muerte de once personas —cinco de ellas niños— y dejando más de setenta heridos. La masacre conmocionó a España entera y marcó un punto de inflexión en la brutal estrategia terrorista de ETA contra las familias de los guardias civiles.

El atentado fue planeado y ejecutado por el “comando Argala”, compuesto por ciudadanos franceses vinculados a ETA: Henri y Jean Parot, Frédéric Haramboure y Jacques Esnal. Según las investigaciones judiciales, la orden de llevar a cabo la acción provenía de la dirección de la organización, por parte de Josu Ternera. Los terroristas cruzaron la frontera, prepararon el coche bomba en Zaragoza y escaparon de regreso a Francia tras la detonación.

Jacques Esnal fue detenido años después de la matanza, en abril de 1994, en la localidad francesa de San Juan de Luz. La justicia gala lo condenó en 1997 a cadena perpetua por su participación en el atentado y por su implicación en otros crímenes vinculados a ETA. Cumplió su pena en la prisión de Lannemezan, una de las cárceles francesas que más miembros de la organización albergó durante las décadas de los ochenta y noventa.

En octubre de 2022, Esnal obtuvo la libertad condicional tras casi tres décadas de reclusión. Salió de prisión con una pulsera electrónica y bajo control judicial, una decisión que fue recibida con júbilo en sectores de la izquierda abertzale y con indignación entre las asociaciones de víctimas.

Según prensa vasca, Jacques Esnal recibirá su último adiós el próximo miércoles en San Juan de Luz. La capilla ardiente estará abierta desde el domingo por la mañana.

Reproche de las víctimas

La reacción por parte de miembros de la izquierda abertzale ha causado un profundo malestar en las asociaciones de víctimas. Desde Covite, han afeado los mensajes de agradecimiento de la formación francesa EH Bai al terrorista. “Está claro quienes son sus héroes: los ASESINOS de ETA”, inciden en esta asociación.

La izquierda abertzale (@sortuEH / @ehbildu) homenajea al recién fallecido etarra Jacques Esnal, uno de los autores del atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que fueron asesinadas 11 personas; varios eran niños.



Está claro quienes son sus héroes: los ASESINOS de ETA🧵 pic.twitter.com/m8eUhgL5JZ — COVITE (@CovitePV) October 17, 2025

Igualmente, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha tildado este mensaje de "vergonzoso": "EH Bai le da las gracias a Jakes Esnal. Y Sortu comparte. ¿De verdad? ¿Las gracias por qué?", se pregunta en redes sociales.

"¿Dar las gracias a quien fuera condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza? -vuelve a cuestionar-. Hori da Herriaren alde lan egitea? (¿Eso es trabajar por el pueblo?) Lotsagarria (vergonzoso)", concluye.