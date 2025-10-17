Aragón pedirá un déficit del 0,3% para el presupuesto de 2026, pero advierte: "Estamos en manos de Junts"

El Gobierno de Aragón sigue a vueltas con el Ministerio para dar los primeros pasos y aprobar el presupuesto de 2026. El Departamento de Hacienda confía en que la próxima semana se pueda convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que defina todos los pormenores económicos de los que dispondrá cada comunidad. Después, el acuerdo para las nuevas cuentas será otra historia.

En esa reunión, cuando se celebre, el Gobierno de Aragón pedirá contar con un déficit del 0,3%, es decir, en torno a 150 millones extra -a unos 50 millones por décima-, pero teme que volverán de Madrid solo con un 0,1%. “Estamos en manos de Junts”, ha incidido el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Cuando se confirmen, el Gobierno aragonés llevará el techo de gasto a las Cortes, en busca de la aprobación de la oposición. “Tenemos poco que decir. Es lo que es. Lo lógico es que votara a favor o se abstuviera. La capacidad de decisión del Gobierno es mínima. No es ideológico ni va de limpiar el Ebro, sino que son números. El presupuesto es distinto”, ha subrayado Bermúdez de Castro.

Los gastos de 2025

Mientras, Aragón sigue navegando en 2025 con el presupuesto prorrogado, obligando a realizar continuas modificaciones presupuestarias para adecuarse a las necesidades diarias. Como ejemplo, en la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, estaba previsto ingresar 150 millones y a final de año se podrían superar los 200.

Asimismo, los gastos en personal, una de las mayores partidas del presupuesto, también han crecido respecto a lo previsto en las cuentas de 2024. Solo en educación, las nóminas han aumentado entre 60 y 70 millones de euros debido a los acuerdos de subida salarial y la bajada de horas. Algo similar ocurre en sanidad, donde, según Bermúdez de Castro, “hay más profesionales que nunca”.

Eso sí, el consejero de Hacienda ha alertado de la necesidad de racionalizar el gasto sanitario mediante la compra centralizada. “No es gastar menos, sino gastar bien. Hay que hacer un esfuerzo de gasto riguroso en compras centralizadas. Nos queda mucho trabajo por delante”, ha apuntado.

Bermúdez de Castro ha comparecido en las Cortes a petición del portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, que ha cuestionado si “sirven” unos presupuestos que “se aprobaron dos años antes”. “Se han aprobado 1.078 millones de modificaciones de crédito, casi el 13% en ocho meses. Me parece una cuantía elevada, que puede ser de cualquier tipo. En el 2026 será necesario hacer todavía más”, ha vaticinado.