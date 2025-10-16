Susana Cano se incorpora al Consejo Asesor de ADEA: "Es un gran honor, me une una gran relación personal y profesional"

La directora Comercial y de Relaciones Institucionales de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Susana Cano, en redacción. E. E.

La directora Comercial y de Relaciones Institucionales de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Susana Cano, se incorpora desde este jueves al Consejo Asesor de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA).

Cano suma 30 años de experiencia en el sector de la Comunicación y la Publicidad. Comenzó su carrera en 1995 en Zaragón, la agencia de publicidad fundada por Jorge Cano en 1983, líder en el sector durante la década de los noventa.

Tras su paso por Zaragón trabajó en Henneo entre el año 2016 y diciembre de 2022 y desde agosto de 2024 es directora Comercial y de Relaciones Institucionales de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Cano es socia de ADEA desde los inicios de la asociación. "Para mí es un honor entrar a formar parte del Consejo, con ADEA me une una gran relación personal y profesional", asegura.

Su presencia en ADEA, indican desde la Asociación, supone "un valor añadido al ecosistema de directivos y empresas, reforzando la difusión, la innovación y la viabilidad de las iniciativas empresariales".

"Con su experiencia aporta estrategia y liderazgo en el ámbito de la comunicación comercial, claves para seguir impulsando la red de profesionales que forman parte de ADEA", agregan.

El Consejo Asesor

El Consejo Asesor de ADEA reúne perfiles relevantes a nivel autonómico. En él están representados instituciones y sectores como la banca, la hostelería, la sanidad, la energía, el entretenimiento o los medios de comunicación.

Presidido por Fernando Rodrigo y con Nacho Lahorga como secretario general, el Consejo cuenta con 25 vocales en Zaragoza. En él figuran Enrique Torguet, David Álvarez, Ricardo Barceló, Beatriz Barrabés, Juan Ciércoles, Fernando de Yarza y Raquel Fuertes.

También están Luis Gómez, David Gutiérrez, Antonio Lacoma, Miguel Ángel Liso, María Jesús Lorente, Juan Ángel Mairal, Rubén Marcos, Ignacio Montaner, Isabel Moreno, Ángel Moreno, Jesús Morte, Carmen Nadal, Ana Orúe, Antonio Presencio, Cristina Sánchez, Álvaro Sierra, José María Tejerina y Manuel Teruel.

La Asociación votará este jueves a los galardonados de este 2025, premios que se entregarán el próximo 30 de octubre en el Auditorio de Zaragoza en su XVI Conferencia y Entrega de Premios ADEA. En ella, los asistentes podrán disfrutar de una conferencia del prestigioso Víctor Küppers, famoso por sus charlas especializadas en motivación, actitud positiva y desarrollo personal.

El Español de Aragón

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha llegado a su primer aniversario como segundo medio de comunicación más leído en la Comunidad. En agosto, último mes del que se tienen cifras, alcanzó los 526.452 usuarios únicos, según los datos de GfK DAM, el medidor oficial de consumo digital en España reconocido por el sector.

El medio celebró su primer año de vida el pasado 25 de septiembre con una gala en Aura Restaurante a la que acudieron el director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; la directora general, Mamen Vázquez; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la Justicia, Concepción Gimeno, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otras autoridades y representantes del tejido empresarial aragonés.

Entre ellas, el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés; el del PP, Fernando Ledesma; el diputados de Vox Santiago Morón y Juan Vidal, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, y el del PAR, Alberto Izquierdo.