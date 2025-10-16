El PSOE pide la Medalla de Aragón a Zapatero por frenar el trasvase del Ebro: "Paró el mayor atentado contra la Comunidad"

PP y PSOE se han vuelto a enzarzar en las Cortes de Aragón sobre quién está más en contra del trasvase del Ebro. Ambas fuerzas se han erigido como los máximos defensores del agua y del medio ambiente y han acusado a su rival de promover las actuaciones en el río a lo largo de los últimos 25 años.

El PSOE ha señalado al presidente Jorge Azcón por sus aplausos a Alberto Núñez Feijóo cuando habló en Murcia de llevar agua de donde sobra, lo que le sirve a los socialistas para sacar las armas contra el PP. “Si el PP y Vox llegan al Gobierno, van a resucitar el trasvase del Ebro. Es la mayor amenaza para el sector primario aragonés, y una hipoteca que lastrará nuestro crecimiento”, ha subrayado el diputado Marcel Iglesias.

Así, los socialistas recuerdan el proyecto de trasvase de Aznar a comienzos de siglo, contemplado en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, y que frenó el Gobierno de Zapatero tres años después, en lo que parecía más un debate sobre lo que uno y otro hicieron hace dos décadas, hasta el punto de que Iglesias ha pedido la Medalla de Aragón al expresidente socialista por parar aquel trasvase. Esta idea sí fue aplaudida por la bancada socialista.

“Son 1.050 hectómetros cúbicos al año, el agua que cabe en El Grado, Mediano y Yesa juntos, que riegan Monegros y Bardenas. Es el agua que el PP se quiere llevar”, ha criticado Marcel Iglesias, hijo del expresidente aragonés entre 1999 y 2011, Marcelino Iglesias.

Ante ello, el consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha reiterado el mensaje del presidente Azcón desde que comenzó la legislatura. “Estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de trasvase del Ebro”, ha remarcado en varias ocasiones durante su comparecencia en las Cortes, justificando que los aplausos de Azcón a Feijóo iban en referencia al trasvase Tajo-Segura.

“Nadie ha hecho ningún anuncio de recuperar ningún trasvase del Ebro. Prefieren hablar de cosas que no existen. Prefieren lanzar cortinas de humo para tapar los escándalos con los que nos levantamos todos los días. Traen debates que solo existen en su imaginación”, ha aseverado el consejero.

Como respuesta al proyecto de Aznar, el responsable de Agricultura ha recuperado el intento de ampliar la tubería de Tarragona a Barcelona en 2008 para tener agua de boca en la ciudad condal, lo que se definió como un “minitrasvase”. “Para ustedes hay trasvases buenos y malos, depende de si son para Cataluña”, ha añadido.

Vox, la voz discordante

Entre el resto de la oposición se ha reiterado el rechazo mayoritario -con los matices propios de cada partido- al trasvase del Ebro, así como las dudas sobre la “excusa” de Azcón sobre los aplausos, que nadie se cree. “El trasvase está muerto política y socialmente. Haría bien el PP en pedir disculpas”, resumía el portavoz de Chunta, José Luis Soro.

La única voz discordante ha sido la de Vox, de nuevo a favor de “llevar agua a donde se necesite” para “poner fin a enfrentamientos entre comunidades”. “El único partido que tiene una política clara del agua es Vox. Todos los partidos utilizan el agua y el trasvase como un elemento político, de carácter identitario, vinculándolo con el aragonesismo más casposo. Han quedado obsoletos”, ha afirmado su portavoz, Santiago Morón.