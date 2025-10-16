Las emocionantes palabras del número 2 de Lambán en su memoria: "Trabajó para dejar un mejor Aragón a sus dos nietas"

Tras casi cinco horas de Pleno en las Cortes de Aragón, los corazones de los diputados se encogieron en el último punto de la sesión de la mañana. El PSOE presentó una propuesta para reconocer la figura del expresidente Javier Lambán y aprobar un protocolo institucional para honrar la memoria de los expresidentes de Aragón fallecidos.

El encargado de presentarla ha sido Darío Villagrasa, fiel escudero del expresidente como secretario general del PSOE aragonés durante siete años. Villagrasa subió al escenario como acostumbraba a hacerlo Lambán, sin papeles, apuntes o notas, porque lo que tenía que decir no podía escribirse. Tenía que salir del corazón. Iba a hablar el corazón.

Para Villagrasa, en una intervención de menos de seis minutos que se recordará en los interiores del Parlamento, Lambán fue un político “crucial y trascendental” para el Aragón reciente, y trabajó “con todas sus energías” para el “desarrollo y el progreso económico y social” de la Comunidad que tanto amaba, defendiendo siempre el Estatuto y la Constitución Española.

“Los socialistas nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo que desarrollaste en Aragón, en todos y en cada uno de los órdenes, en la generación de riqueza para distribuirla, en las políticas públicas, y en la defensa del Estatuto y la Constitución. Parte del Aragón próspero que hoy disfrutamos es gracias al trabajo de tus gobiernos. Nos sentimos profundamente orgullosos”, ha iniciado su discurso.

Sobre él, Villagrasa podía destacar multitud de cualidades, y ha pedido recordarle como aquel hombre que “antepuso su responsabilidad a su salud”, que “dio la cara” en los momentos “más difíciles” de la pandemia y que acudió al Parlamento “con el bote de quimio en el bolsillo de su americana”.

Por ello, visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas, ha pedido que no se utilice su figura para dividir. “Alguien que trabajó por los consensos, por los acuerdos, reivindico la transición y la Constitución, la fraternidad, los lazos de unión entre aragoneses y españoles no puede ser utilizado para dividir”, ha pedido.

“Soñó con llegar al centenario de la Guerra Civil con las heridas cerradas, y trabajó para dejar un mejor país y un mejor Aragón para sus dos nietas. Lambán, a quien tanto quise y echaremos de menos, era un político de raza, baluarte del socialismo democrático hasta su último aliento”, ha añadido, concluyendo con la "Elegía a Ramón Sijé" de Miguel Hernández que recitó su amigo Jesús Sarría en su funeral.

El resto de la oposición casi no tuvo palabras para replicar la intervención de Villagrasa. Solo Vox no ha votado a favor del reconocimiento de la figura de Javier Lambán, ni ha aplaudido las palabras del diputado socialista.