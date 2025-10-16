Bancalero, sobre el transporte sanitario: "Un trabajador que cobrara el mínimo llegará a recibir 1.500 euros al mes"

El transporte sanitario no urgente de Aragón cambió de manos durante el pasado verano. Tras numerosos años de un conflicto laboral en ciernes, el Departamento de Sanidad entregó los servicios programados de ambulancia a la andaluza SSG, una de las gigantes del sector en España.

Una de las prioridades del nuevo servicio es solucionar la huelga en la que viven los trabajadores desde hace casi tres años. Por ello, la mejora de las condiciones laborales y salariales era una de las prioridades del nuevo contrato, firmado por 55,5 millones de euros para los próximos cuatro.

El nuevo servicio, tal y como ha anunciado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha permitido que los trabajadores ya perciban un 18% más que con las anteriores empresas, que se incrementaría hasta el 30% cuando transcurran los cuatro años del servicio.

“Un trabajador que cobrara el salario mínimo del sector, 1.184 euros brutos en 14 pagas, ya ha pasado a cobrar más de 1.400 euros, y seguirá subiendo hasta cobrar 1.500 euros al final del contrato. Son hechos”, ha destacado Bancalero.

Con ello, el consejero de Sanidad confía en que los trabajadores y la nueva empresa lleguen a un acuerdo “lo antes posible” para firmar el nuevo convenio colectivo. “Aunque Sanidad y el Salud no tienen competencias directas en la negociación del convenio, no hemos sido indiferentes. Representantes del Salud han estado en numerosas reuniones en el SAMA. El objetivo ha sido favorecer el acuerdo y garantizar la estabilidad del servicio”, ha celebrado.

“Cuando el PP ha podido redactar nuevos pliegos y contrato, el resultado es mejoras salariales desde el minuto 1. La izquierda dejó de lado a los trabajadores. Hoy podemos afirmar que estamos solucionando un problema que se arrastraba desde hace 8 años”, ha remarcado el consejero.

Respuesta de la oposición

Ante ello, la oposición ha pedido más concreción y hechos para garantizar los servicios sanitarios. El PSOE ha puesto el foco en los trabajadores del transporte urgente, “sin recibir el salario que merecen y que se queda la empresa”. “Lleva 2 años gobernando y no ha podido hacer nada en ese conflicto. Es obvio que tiene otras prioridades, como colocar nuevos altos cargos en el Salud. Mientras, los trabajadores continúan con su éxodo a otras comunidades”, ha subrayado el diputado socialista Iván Carpi.

Mientras, Chunta Aragonesista ha pedido la internalización de un servicio que “debería ser público” para garantizar la calidad del transporte. “Las mejoras no son suficientes si no hay un cambio estructural en el modelo. Se anuncian mejoras, pero los trabajadores nos dicen que esas cláusulas no garantizan nada. Si no hay seguimiento ni sanciones por incumplimiento, el contrato volverá a ser un brindis al sol”, ha apuntado la diputada Isabel Lasobras.