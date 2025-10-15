Los vecinos de Torrero celebran la reconversión del antiguo solar de la cárcel en viviendas: "Es una necesidad vital"

Los terrenos donde se ubicaron centros penitenciarios ya tienen una segunda vida tras el anuncio de la conversión de estos terrenos en viviendas. Lo que en la época franquista se convirtió en símbolos de represión, el Ministerio de Vivienda busca convertir estos espacios con valor de 78 millones de euros en viviendas protegidas y asequibles.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha detallado tras el Consejo de Ministros de este martes que en total van a ser 1.332 viviendas repartidas en ocho puntos. Así, en Aragón llega en dos espacios con una gran carga de memoria democrática, en la cárcel de Torrero de Zaragoza y en la cárcel provincial de Huesca, con un paquete de 204 viviendas.

En el caso de la cárcel de Torrero no es la primera vez que estos terrenos son objeto de interés para el levantamiento de residencias tras el comienzo del derrumbe de parte del centro penitenciario en 2005.

Sin embargo, la reivindicación vecinal tumbó algunos de los intentos ya que durante muchos años un laurel (que da nombre común a la plaza) presidió ese punto en concreto y se buscaba que se mantuviera como recordatorio de lo ocurrido en el antiguo centro penitenciario.

Ahora, en el solar de 2.216 metros cuadrados donde se ubicó el centro se plantea levantar 64 viviendas asequibles tras la concesión de los terrenos para su construcción por parte del ministerio de Interior.

Un movimiento que los vecinos del barrio de Torrero ven con buenos ojos: "Siempre hemos defendido la construcción de vivienda pública y en estos momentos es una necesidad vital", indica José Luis Villalobos, presidente de la Asociación de Vecinos Torrero-La Paz.

A pesar de que señala que es un requerimiento que "defienden", también miran por el resto del espacio: "Es un lugar donde, de una manera u otra, se dan circunstancias de memoria histórica. Con lo cual, reiteramos la necesidad de que se establezca un memorial", reivindica Villalobos.

La carga simbólica es innegable ya que fue lugar de represión franquista donde se efectuaron ejecuciones y entre sus paredes se encarcelaron a políticos, sindicalistas y homosexuales: "Se debe recordar lo que pasó ahí. Lo que significó esa cárcel para el conjunto del barrio y la ciudad".

La reivindicación se extiende a que no solo se quede en la construcción de viviendas, sino que también se dignifique el resto del entorno que se encuentra "abandonado", como la misma plaza mencionada que se encuentra en "desuso" tras la "carencia estructural" que padece.

De esta forma, consideran que puede significar una revitalización del barrio si de verdad se mira en un plano completo ya que también reside que el edificio okupado Quique Mur se encuentra al lado de donde se pretende edificar. Este punto ha sido lugar de discrepancia dentro del consistorio sobre la actuación ante la situación del mismo ya que se planteó su desokupación, pero se desconoce cuándo se pueda producir.

En el caso de la ciudad oscense, el paquete de vivienda es aún mayor con hasta 104 ubicadas en 2.365 metros cuadrados de superficie en la calle Ramón y Cajal número 65. La cárcel provincial de Huesca, al igual que la cárcel de Torrero, fue lugar de represión franquista y fue construida por mano de obra presidiaria entre los años 40 y 50.

De esta forma, como bien ha manifestado la ministra de Vivienda estas actuaciones contribuyen a la "resignificación" de espacios en los que "en otros momentos de nuestra historia se produjeron situaciones de represión, de privación de libertades y de derechos".