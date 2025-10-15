Susanna Griso se emociona al recordar la última entrevista a Javier Lambán: “Fue muy dura, tenía ganas de hablar”

Este miércoles se cumplen dos meses del fallecimiento del expresidente aragonés Javier Lambán. El histórico barón socialista de Aragón perdía la vida tras una larga lucha contra el cáncer, dejando numerosos amigos que todavía le recuerdan con mucho cariño.

Una de las últimas muestras de afecto ha llegado de la periodista y presentadora Susanna Griso, que quiso dedicarle unas palabras en su visita a 'El Hormiguero'. Ahí recordó la última entrevista que le hizo en 'Espejo Público' el pasado mes de abril, de la que recuerda que fue “muy dura”, pese a que él “tenía ganas de hablar”.

“Estaba muy desesperado. No quería pensar que este PSOE que él no reconocía no iba a cambiar antes de que muriese”, ha recordado Griso.

La presentadora, visiblemente emocionada, rememoraba un fragmento de esa entrevista, donde su delicado estado de salud quedó patente. “Le empezó a gotear la nariz y sangraba, porque se acababa de someter a un tratamiento médico. Para él tenía que ser incómodo y desagradable. Me dijo que quería seguir”, cuenta.

Sin embargo, al finalizar la entrevista, Lambán quiso enviarle un mensaje con el que mostrar la fuerza que seguía teniendo dentro. “A través de un amigo, me hizo llegar un mensaje donde dijo que no estaba tan mal como parecía, que estaba francamente bien”, continuaba Griso.

Poco más de un mes después de aquella entrevista, Lambán fallecía en su amada Ejea de los Caballeros a los 67 años, después de haberlo sido todo en la política aragonesa y de dejar su sello en el socialismo aragonés, pese al rechazo que se sentía desde Ferraz. “Ha sido muy triste que se le haya sometido a ese ostracismo”, añadía Susanna Griso.