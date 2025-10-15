Indignación en redes al conocer la sede del futuro Museo Cajal: "Todo a Madrid, no sea que falten cosas en la capital"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, está trabajando para que la sede del futuro Museo Ramón y Cajal se ubique en el edificio que alberga al Colegio de Médicos de Madrid, donde estaba ubicada la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid.

Se trataría de un gran museo donde difundir el legado del premio Nobel y pionero universal de la neurociencia, si bien la ubicación de este centro no ha sentado bien entre los aragoneses, que cuestionan que no se instale en la tierra que le vio crecer.

Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón -un enclave navarro rodeado por la provincia de Zaragoza-, aunque con apenas dos años dejó esta localidad para mudarse a Larrés, el pueblo del padre, y de allí a Luna (1855), a Valpalmas (1856) y a Ayerbe (1860).

Realizó sus estudios primarios en Jaca y el bachiller en Huesca, y cursó la carrera de Medicina en Zaragoza, a donde toda su familia se trasladó en 1870. No fue hasta los 25 años cuando llegó a Madrid para doctorarse en la Universidad Complutense.

Por ello, muchos aragoneses han mostrado su indignación en redes sociales ante lo que se considera un nuevo desprecio a Aragón. “Todo a Madrid, no sea que falten cosas en la capital. Para qué plantear nada en la tierra que le vio crecer, donde vivió durante años, donde se formó como médico y donde también impartió clase. Pero claro. Aragón no queda tan chic como Madrid, y sobre todo da pocos votos”, comenta un usuario en la red social X.

Los mensajes se extienden por esta misma plataforma, en la que se reivindica un gran espacio en Aragón en homenaje a Ramón y Cajal. “¿Y por qué tiene que estar en Madrid y no en Huesca (lo más lógico) o en Zaragoza, como le correspondería?”, se pregunta un usuario. “¿Y no sería interesante descentralizar museos? La universidad de medicina antigua de Zaragoza, donde estudió Cajal es un lugar tan idóneo como el que usted propone”, dice otro.

Incluso, otros usuarios tiran de ironía ante la idea de la ministra Diana Morant. “Claro que si Diana. Yo también me llevaría las Fallas y los San Fermines. Ya puestos… Porque este señor por Aragón parece ser que ni pasó…”, comenta un hombre. “Ojalá poner más cosas en Madrid”, responde otro joven.

De hecho, desde Aragón Existe exigen a Morant una rectificación. “Tenemos el honor de tener un premio Nobel aragonés, pero su museo estará a decenas de kilómetros de su hogar. ¿Por qué no en lugares vinculados con su vida y formación como Ayerbe, Huesca o Zaragoza? Porque la política museística nacional es poner el Museo Naval en Madrid”, lamentan.

La localidad de Ayerbe cuenta con un pequeño Centro de Interpretación donde descubrir su vida y obra, ubicado en la misma casa donde vivió su familia desde los ocho años. Es, en esta villa, donde Santiago descubre su pasión por el dibujo.

En el decreto que permitió crear este museo se recoge la posibilidad de poner en marcha sedes filiales o vinculadas al museo en otros municipios españoles. Sin embargo, casi año y medio después, los ciudadanos reclaman que sea ese gran centro el que se ubique fuera de Madrid.