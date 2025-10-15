Alegría reivindica la igualdad "desde la escuela" por el Día de la Mujer Rural: "La educación es el pulmón del medio rural"

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reivindicado este miércoles la igualdad "desde la escuela" con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Lo ha hecho en un acto organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) al que también han asistido la secretaria de Organización del PSOE-Aragón y alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, y la vicepresidenta provincial y secretaria general del PSOE-Zaragoza Teresa Ladrero.

Alegría ha defendido la educación como la mejor herramienta para garantizar la igualdad y el arraigo en el territorio. “La igualdad nace desde la escuela, y garantizar ese derecho fundamental a los niños y niñas que viven en municipios pequeños es básico, también desde el punto de vista de la cohesión territorial”, ha afirmado.

La también portavoz ha asegurado que "la escuela es el corazón y el pulmón del medio rural”, destacando que mantenerla abierta significa garantizar el futuro de los pueblos.

Teresa Ladrero, Pilar Alegría y Manuela Berges, durante la sesión. E. E.

Alegría ha recordado sus orígenes en La Zaida y la influencia de las mujeres de su entorno: “Me he criado en un pueblo de 400 habitantes y mis grandes referentes han sido siempre ellas: mi madre, mi abuela, mujeres reales que no pudieron educarse. No sabíamos que eso era feminismo, pero esas generaciones trabajaron antes para defender la vida, para mejorar el presente y el futuro de las generaciones siguientes. Que pudiéramos estudiar, formarnos y ser lo que quisiéramos ser", ha explicado.

La titular de Educación ha compartido, además, un recuerdo personal que conecta con su compromiso político: “Fui la primera de mi familia en estudiar, y lo pude hacer porque tuve una beca. Ahora muchos chicos y chicas de familias trabajadoras están en esa misma situación: sin una beca, no podrían estudiar. Estar en política es también mirar atrás y comprobar si hemos hecho cosas que mejoren la vida de la gente. Y, por ejemplo, hemos ampliado el sistema de becas en más de un 80%", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado el refuerzo de las becas de desplazamiento, dirigidas especialmente a las familias del medio rural, para garantizar la igualdad de oportunidades entre estudiantes del campo y de la ciudad.

La jornada, celebrada en el palacio de Sástago y moderada por la periodista Ana García Cortés, ha contado con la participación de Carolina Cajal, maestra rural del CEIP Ramón y Cajal de Alpartir; Lola Oriol, portavoz de la plataforma Ruralmineras; Carla Rivas, activista y divulgadora sobre despoblación; y Carolina Llaquet, presidenta de Fademur Aragón.

Durante su intervención, Alegría ha recordado que este es el primer Gobierno de España que creó un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, reconociendo la importancia de garantizar la igualdad de

oportunidades en todo el territorio. A través del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, ha dicho, el Ejecutivo ha destinado más de 800 millones de euros a municipios de menos de 5.000 habitantes, con actuaciones en vivienda, empleo, conectividad y servicios públicos.

Asimismo, ha explicado que el Ministerio ha iniciado la negociación con los sindicatos para fijar un máximo de 23 horas lectivas en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y FP, con el objetivo de mejorar las condiciones docentes también en los entornos rurales.

En materia de becas y ayudas al estudio, Alegría ha subrayado el esfuerzo presupuestario del Gobierno. Este curso cuenta con 2.544 millones de euros, un 81,8% más que en 2018, lo que ha permitido llegar a 1,1 millones de estudiantes.

También ha destacado la expansión de la Formación Profesional, “la gran aliada del medio rural”, cuya inversión ha crecido un 550% desde 2018, creando 373.000 nuevas plazas y extendiendo su oferta a sectores estratégicos como las energías renovables, la agroalimentación o la economía circular.

Un día "muy importante"

Por su parte, Manuela Berges ha destacado la importancia de que se reconozca la figura de la mujer rural, que ha sido clave para sostener y vertebrar los territorios. "Lo ha sido así por parte de nuestras abuelas y nuestras madres y a día de hoy lo sigue siendo", ha subrayado.

Pese a todo, se sigue necesitando ayuda para esquivar la "doble discriminación" que supone ser mujer y provenir del medio rural. "Por ello, necesitamos el apoyo de las instituciones para que las mujeres se sientan igual de libres y protegidas. Ser nosotras las que dedicamos cómo queremos que sean nuestras vidas", ha agregado.