Natalia Chueca rozaría la mayoría absoluta en Zaragoza en unas elecciones que decidirá el voto joven

Resultado de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E. E.

Natalia Chueca rozaría la mayoría absoluta en Zaragoza si se celebrasen hoy elecciones. La encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da al PP una horquilla de entre 15 y 16 concejales. Los populares atarían el buen resultado de 2023 e incluso podrían conseguir un edil más y gobernar en solitario. Todo dependerá de Vox y del voto joven, llamado a ser clave en la próxima cita con las urnas.

Los de Santiago Abascal se moverían entre los cinco y los seis concejales, mejorando los cuatro de este mandato. Lo harían aupados por los jóvenes de entre 18 y 29 años y por el apoyo de 'ex' del PP e incluso de personas que hace dos años votaron al PSOE. Esto último se entendería como un voto de castigo; una llamada de atención de gente con pocos recursos ante la falta de soluciones a corto plazo a la crisis de la vivienda y las actuales políticas en materia de inmigración.

Si los jóvenes acuden a votar, Vox estaría más cerca de conseguir seis concejales, dejando al PP de Natalia Chueca con 15 y sin mayoría. Sin embargo, de 'pinchar' la participación de este colectivo, algo que suele ser habitual, la regidora tocaría con los dedos la mayoría absoluta, condenando a su ahora socio preferente a la irrelevancia.

Los jóvenes que declinarán la balanza pertenecen a una generación que, por lo general, no lee periódicos ni ve la televisión, de ahí que los partidos estén echando el resto para 'hablar su idioma' y llegar a ellos a través de las redes sociales.

Especialmente importantes serán los jóvenes que acudan a votar por primera vez. Para esta franja de edad, que iría de los 18 a los 22 años, Vox es la primera opción. Ocurre en Zaragoza y en el resto de España, aunque del dicho al hecho va un trecho, y lo que hagan el día de las elecciones podría ser muy distinto a lo que indican los sondeos.

Esto mismo pudo verse en 2016 a nivel nacional. Entonces se hablaba de un posible 'sorpasso' de Unidos Podemos al PSOE. Algunas encuestas apuntaban directamente en esa dirección, pero llegó 'el día D' y la realidad pinchó la burbuja de Pablo Iglesias y Alberto Garzón.

Las opciones de la izquierda

Para quienes aparentemente no habría buenas noticias sería para el PSOE de Lola Ranera y para ZEC. Los socialistas retrocederían respecto a 2023 hasta los nueve concejales, uno menos que ahora.

Las polémicas que rodean al entorno de Pedro Sánchez y los escándalos de Koldo, el exministro Ábalos y Santos Cerdán harían que los socialistas no tuvieran opciones de arrebatarle la vara de mando a Natalia Chueca.

La pérdida sería de más de dos puntos, pasando del 26,4% al 24,2%. Este descenso se explicaría, entre otros factores, por el cambio de voto de las mujeres, con trasvases al Partido Popular.

El PSOE tendría una fidelidad de voto del 77%, inferior al 84% que amarra el PP y al 82% de Vox, pero superior al escaso 56% de Zaragoza en Común (ZEC).

El resultado definitivo de los socialistas dependerá, en gran medida, de lo que ocurra con los comunes. La encuesta de SocioMétrica, fruto de 1.013 entrevistas en Zaragoza capital entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, apunta a que la formación que lidera Elena Tomás podría mantener su representación o quedarse con un único edil.

Pasaría del 5,8% de los sufragios al 5,1%, rozando peligrosamente el umbral del 5% que se exige para tener representación en la plaza del Pilar. De ser así, seguiría una tendencia descendente que dejaría bajo mínimos a un partido que llegó a llevar las riendas de Zaragoza bajo el 'Gobierno del cambio' de Pedro Santisteve.

Aquí, la principal duda es cómo se presentará la izquierda a la izquierda del PSOE a las elecciones. En 2023, su fragmentación -con ZEC, Podemos y CHA concurriendo por separado-, hizo que estos dos últimos se quedasen fuera del Consistorio, algo que podría volver a ocurrir si repiten fórmula y que beneficiaría especialmente a la actual alcaldesa.

Habrá que ver, por tanto, si los tres terminan uniéndose bajo el paraguas de Sumar u otra marca o si tratan de hacer valer su proyecto en solitario. Hace solo dos años, el 'ir por libre' hizo que el pleno pasase de seis partidos a que solo cuatro tuviesen representación. Los propios grupos son conscientes de lo que está en juego, pero la mala relación a nivel nacional entre Podemos y Sumar hace que todo siga abierto.

El escenario que dibujan las encuestas deja sin opciones a formaciones como el PAR o Aragón-Teruel Existe, ya que entre PP y Vox coparían el 55,6% de los votos. Tampoco volvería al salón de plenos Chunta Aragonesista pese a llevar varias elecciones quedándose a las puertas.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que dos años en política es un mundo y que hasta un 16% de los consultados no saben aún a quién apoyarán. También el hecho de que un 11% dice que no votarán, algo que podría cambiar.

Aquí será importante no solo lo que suceda en Zaragoza, sino lo que pase en elecciones autonómicas como las de Castilla y León o Andalucía o el escenario que pueda abrirse en Aragón en caso de que PP y Vox no lleguen a un acuerdo para aprobar los presupuestos.

Chueca y Ranera

Si solo se pudiese elegir entre Natalia Chueca y Lola Ranera, hasta un 47,5% de los encuestados se quedarían con la actual alcaldesa, mientras que otro 30,8% se decantaría por la líder de la oposición.

Los zaragozanos creen tener claro quién será la próxima regidora. Más de la mitad, un 52,5%, apuestan por la continuidad. El porcentaje se dispara hasta el 93,5% entre los simpatizantes del PP, aunque los de Vox (79,7%) también parecen darlo por hecho.

Más tibios son los votantes socialistas. Apenas el 42,1% creen que Ranera sustituirá a Chueca en 2027, un dato prácticamente idéntico al que obtiene en las filas de ZEC (40,2%) y Podemos (42,6%).

La valoración

A la hora de valorar los dos primeros años de la 'era Chueca', un 13,5% de los zaragozanos le dan un "muy bueno" y otro 23,8% responde que han sido "buenos". La mayoría, sin embargo, reaccionan con indiferencia, dándole un "normal" (28%) a esta primera mitad del mandato.

Los más críticos suman cerca de un 30%. Para un 15% ha sido una "mala" gestión, y para otro 14,3% ha sido, directamente, "muy mala". El porcentaje se explica por el rechazo de los votantes socialistas, donde esta opción alcanza el 16,2%, y de los afines a ZEC (26%) y a Podemos (55,3%).

Ficha técnica:

Tamaño muestral

1,013 entrevistas en Zaragoza Ciudad.

Sistema de entrevista:

Campo: 29 septiembre a 3 octubre de 2025.

Sistema CAWI con cuotas prediseñadas de sexo y edad.

Proceso de cálculo:

Fase 1) Equilibraje en base al censo municipal, nivel de estudios y situación laboral.

Fase 2) Equilibraje por recuerdo de voto en autonómicas y municipales May23, Gen jul23 y Eu24.

Fase 3) coeficientes corrector pronósticos/realidad en elecciones 2023.

Márgenes de error:

<3% para voto y resto de ítems.

+- 1 concejal para escenarios de gobierno (en horquilla).

Campo y análisis:

Sociometrica SL. Director del estudio: Gonzalo Adán. Dr. en Psicología Social.