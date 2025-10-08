Mónica, enfermera zaragozana en Noruega: "No es difícil encontrar trabajo y se cobra el doble que en España"

Se lanzó a la aventura sin casi saber el idioma pero con muchas ganas de dedicarse a lo suyo: la enfermería. Con la intención de ahorrar y conocer otras culturas, Mónica Miguel no tardó en investigar qué países presentaban las mejores ofertas y oportunidades para poder emprender su carrera como enfermera a la vez que disfrutaba de viajar por Europa.

El destino definitivo fue Noruega. Un país que se ha consolidado como uno de los puntos de emigración preferidos para este gremio. Así lo verifica un estudio del Ministerio de Sanidad que revela que ha aumentado en un 120,8% la solicitud de certificados de trabajos profesionales entre 2018 y 2021.

De esta manera, tras trabajar unos meses en el ámbito sanitario español después de graduarse en 2022, en diciembre de ese mismo año decidió emigrar al país nórdico más que por las mejores condiciones, por el gusanillo de viajar y conocer otros países.

"Pensé en Reino Unido, pero ahí hay mucho enfermero español y me hablaron de un chico que se había ido a Noruega y tras mirar las condiciones me dije porqué no", explica esta joven de 25 años.

A pesar de las complicaciones que podría suponer irse por el tema del idioma, Mónica decidió trabajar en verano como enfermera y estudiar a la vez noruego para ir con una buena base y es una decisión que, por el momento, no se arrepiente, reconoce.

"Sí que supone al principio una barrera, pero están muy acostumbrados a trabajar con extranjeros y ellos mismos te ayudan", recalca. Aunque matiza que sí o sí el idioma es imprescindible para tratar con los pacientes porque "al final es su país y su lenguaje".

¿Realmente es mejor Noruega?

La gran diferencia que muchos recalcan entre ambos países se centra en el salario entre las enfermeras en Noruega y España. A lo que esta joven señala que es cierto que existe, pero que luego tampoco es tanto el ahorro.

En su caso, al principio el ahorro era mucho mayor al trabajar mediante una empresa de trabajo temporal que le administraba la casa, los billetes de avión y hasta el coche. "Eso te permite que el sueldo lo tengas íntegramente para el ocio y tus necesidades", explica.

Sin embargo, la situación cambia una vez sales de la ETT: "Si buscas el trabajo por tu cuenta es cierto que los salarios pueden llegar a ser el doble de España, pero los impuestos y todo en general es más caro en Noruega", recalca.

Según manifiesta, no ahorra tanto al tratarse de alquileres muy altos de más de 1.000 euros. "La vida en general es más cara. Te entra mucho, pero sale gran parte", matiza. Aunque señala que, parezca mentira, la enfermería no es uno de los trabajos mejor valorados del país.

Otro de los contrapuntos que ha visto es el sistema sanitario. Si en España se necesita una oposición, aprobar el eir y se mide por puntos, en Noruega no es así y permite encontrar una estabilidad que en España se tarda años en lograr.

Mónica tras dos años trabajando mediante la ETT en residencias públicas y como enfermera a domicilio en diferentes puntos del país ha conseguido un trabajo fijo en un hospital en la ciudad de Tromsø: "No es tan complicado como en España, en mi caso he conseguido el trabajo echando currículum y con una entrevista", explica.

Asimismo señala que hay un mayor número de especialidades y un apoyo por parte de las enfermeras al realizar un periodo de dos semanas de adaptación al puesto con una compañera. "En España te dejan solo y piensan que sabes de todo cuando realmente no es así", recalca.

Aunque los puntos positivos de Noruega parecen que son muchos, esta joven tiene claro que su futuro no está en el país nórdico. "Tarde o temprano volveré a España", confiesa.

"Sí que tienes muy buena calidad de vida en el sentido de dinero, de condiciones de trabajo, pero es verdad que como no he estado mucho tiempo en muchos sitios te falta como esa parte social, que claro, al final notas como que te falta algo", revela esta joven.

Esta decisión reconoce que es una tónica habitual entre los extranjeros ya que muchos jóvenes van a pasar unos años y ganar dinero, pero son muchos sus conocidos los que al tiempo volvieron a casa.

"¿Y en España, dónde?" Es una pregunta que a esta joven le viene mucho a la cabeza pero que tiene medio respuesta para ella: "Cuando vuelva no descarto dedicarme a la enfermería en el medio rural, así seguir cerca de la naturaleza y es un sitio que me gusta", finaliza.