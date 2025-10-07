Cuca Gamarra, tajante contra Pilar Alegría por la polémica de Ábalos en Teruel: "Otra ministra con la mano quemada"

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en el Congreso. Europa Press

Las reacciones al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la revelación de que Koldo pagó billetes de tren a Teruel para "encuentros personales" del exministro Ábalos no se han hecho esperar.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recuperado un vídeo de la ministra y portavoz Pilar Alegría en el que aseguraba no tener constancia de ninguna fiesta en el Parador de Teruel.

"Jamás he tenido constancia de que allí se produjese lo que yo he podido leer y escuchar de distintos políticos y medios de comunicación sobre una fiesta incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera", decía la ministra durante su comparecencia en la comisión del Senado.

También recordaba que el propio director del parador reconoció que no había habido nada y ponía "la mano en el fuego". "No hay ningún parte de Policía Nacional", recalcaba.

Todo esto ha hecho que la dirigente popular se haya mostrado este martes especialmente contundente. "Otra ministra con la mano quemada. El Consejo de Ministros está chamuscado", escribía en su perfil de X (antes Twitter).

El propio Partido Popular de Aragón ha utilizado la misma vía. "Y decían que lo del Parador de Teruel era mentira...", apuntaban en sus redes adjuntando otra información que se hacía eco del informe de la Guardia Civil.

El informe en cuestión revela que Koldo pagó 490 euros en billetes de tren con destino Teruel entre el 15 y el 16 de septiembre de 2020, fecha que coincide con la polémica del Parador, convertida en objeto de controversia entre el PP de Jorge Azcón y el PSOE de Pilar Alegría.

Todo apunta a que en los próximos meses se irán conociendo más noticias sobre estos "encuentros privados", ya que, según avanza la UCO, se prevé la apertura de una pieza separada.

La investigación que se ha dado a conocer en estas últimas horas da ya las primeras pistas sobre su contenido. Tanto es así que en uno de los folios aparecen conversaciones con una persona apodada con 'Rosa Jefe Valencia' y un corazón🩵 de color azul que estaría ligada a este tipo de desplazamientos. Lo mismo ocurriría con otra tal 'Michel Brasil Valencia'.

