El verano no frena al Banco de Sangre: la solidaridad crece con un 3,5% más de donaciones en los meses más críticos

La gerente del Banco con hematólogos de distintos servicios hospitalarios de Aragón, hoy en el XIX aniversario de la entidad DGA

La entidad celebra su XIX aniversario con un homenaje a los profesionales de Hematología de Aragón.

El Banco de Sangre y tejidos de Aragón ha celebrado este jueves un acto especial con motivo de su XIX aniversario en el que se han reunido profesionales de Hematología de Aragón en un encuentro “cordial y especialmente merecido”.

“Se trata de poner en valor la ingente tarea que, sobre todo desde los servicios de Hematología de los hospitales se desarrolla para el mejor uso terapéutico posible de un bien tan preciado como es la sangre”, ha enfatizado la directora gerente de la entidad, Rosa Plantagenet-Whyte.

En estos momentos, Aragón cuenta con 18 servicios de transfusión que dan soporte hemoterápico a los pacientes de los centros hospitalarios de nuestra comunidad.

La directora gerente y el equipo médico del Banco se han reunido con los profesionales de estos servicios hospitalarios, a quienes además se les han mostrado las instalaciones en un encuentro informal pero muy fructífero para continuar con la habitual colaboración.

En lo que llevamos de año, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha recogido más de 29.600 unidades. Esto supone mantener las cifras de años anteriores. "Nos gusta reconocer este mantenimiento sostenido y estable de la donación en este año, lo que nos hace sentir un especial agradecimiento por la actitud creciente y firme del altruismo de los aragoneses", ha recalcado.

Por otro lado, el Banco de Sangre, durante este pasado verano, ha atendido todas las peticiones de sangre por parte de los hospitales aragoneses alcanzando, incluso, “cifras óptimas de reserva”.

De hecho, pudo conseguirse un aumento de un 3,5% de unidades de sangre durante los meses de julio y agosto. Durante este tiempo, además y por primera vez, se programaron colectas de donación de sangre en todos los hospitales públicos zaragozanos.

Asimismo, durante esta primera parte del año, en el Banco se ha continuado con la campaña de donación por aféresis. Esta técnica consiste en la separación de los elementos sanguíneos durante el proceso de donación obteniendo especialmente plasma y plaquetas, destinados a un tratamiento hemoterápico específico y a la fabricación de hemoderivados (fármacos derivados del plasma). En lo que llevamos de año se ha registrado un “importante aumento” del 32% en este tipo de donaciones.

En este momento, el Banco de Sangre y Tejidos hace un llamamiento para seguir recuperando las reservas tras el verano. Así, pide a todos los donantes de todos los grupos sanguíneos que se acerquen a su punto de donación más cercano.

La donación se puede realizar en el Banco de Sangre y Tejidos en horario de 8.00 a 21.00, de lunes a viernes y de 8.30 a 14.00, los sábados. También se cuenta con puntos de colecta en los hospitales Miguel Servet, Clínico Lozano Blesa, San Jorge y Obispo Polanco; así como unidades móviles que diariamente recorren el territorio aragonés. El detalle con los horarios y emplazamientos puede consultarse en: bancosangrearagon.org.

Esta entidad, además, cuenta con un banco de tejidos, corneas, huesos y tendones entre otros, y un banco de leche materna.