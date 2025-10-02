Detectan un brote de hepatitis A: hay un niño de 4 años infectado y se ha tenido que vacunar a su ludoteca

Aragón ha registrado un brote de hepatitis A con tres casos: uno de ellos, un niño de solo 4 años. El episodio ha ocurrido en la provincia de Zaragoza, según informa el último boletín epidemiológico, publicado este jueves.

Hasta dos de los tres afectados tendrían el diagnóstico confirmado por serología. Los dos primeros casos son familiares, mientras que el tercero, el menor, habría estado en contacto con los anteriores en una ludoteca.

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se han dado las recomendaciones oportunas, incluyendo la vacunación de contactos domiciliarios, en la ludoteca y en el aula del último caso.

La hepatitis A se transmite principalmente por la vía fecal-oral. Es decir, al ingerir alimentos o agua contaminados, o por contacto directo con una persona infectada. Por suerte, a diferencia de la B y la C, no se vuelve crónica.

Entre los síntomas más comunes, que pueden tardar en aparecer hasta seis semanas, destaca la fatiga intensa, malestar general, fiebre baja, náuseas, vómitos o falta de apetito.

La mayoría de los casos se resuelven en 1 a 2 meses. La recuperación puede ser más lenta en algunos pacientes, pero sin dejar secuelas crónicas. ¿Y cómo se trata?

La hepatitis A no tiene un tratamiento específico antiviral, ya que el organismo es capaz de eliminar el virus por sí mismo. No obstante, lo que se recomienda en estos casos es reposo, una hidratación adecuada y una dieta equilibrada.

Además de este episodio, en la semana 39 del año (del 22 al 28 de septiembre) también se registraron en Aragón un caso de fiebre Q, otro de fiebre exantemática mediterránea, un caso de leptospirosis y un caso de tularemia, todos en la provincia de Zaragoza.