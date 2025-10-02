Aragón pide la zona catastrófica para los pueblos afectados por las tormentas del fin de semana y activa las primeras ayudas

Garajes inundados por las tormentas de este domingo. E. E.

Aragón ha pedido oficialmente que Cuarte, María de Huerva, Cadrete y Santa Fe sean declaradas zona catastrófica tras las fortísimas tormentas de este pasado domingo.

El Gobierno de Jorge Azcón ha activado también las primeras ayudas para reparar los daños en infraestructuras públicas y de riego, caminos, etc. La idea es que, con la declaración de zona especialmente afectada por una emergencia de Protección Civil, el Estado asuma el 50% de los gastos.

Además, según ha avanzado el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, se ha pedido que los municipios afectados por las tormentas de agosto tengan la misma consideración.

En lo que respecta al Ejecutivo autonómico, el consejero ha prometido llevar el decreto ley a las Cortes a la mayor brevedad. Será la última vez que se actuará de esta manera, ya que, a partir de ahora, las ayudas se canalizarán a través de un decreto paraguas que permitirá actuar de una manera más ágil.

Las bases reguladoras se establecerán al principio de cada año. Otra de las ventajas, ha explicado Bermúdez de Castro, es que se podrán ir adhiriendo municipios afectados por riadas, tormentas, nevadas o cualquier otro catástrofe y que, si alguno se queda fuera, podrá sumarse sin mayores contratiempos.

Desde la DGA han descartado dar una estimación de daños, aunque las afecciones, ha reconocido el consejero, son evidentes en naves industriales y comercios. “Hoy sigue habiendo 12 brigadas de INFOAR con 11 autobombas. En María está prácticamente todo el trabajo acabado, pero en Santa Fe sigue habiendo problemas de acceso”, comentaba.

Se refería, en concreto, a las casas más pegadas al río, donde hay barro todavía. “Sé que la gente se impacienta, pero mientras el lodo no se asiente un poco no podemos entrar con material pesado”, ha agregado.

En Cadrete también hay otra zona cercana al cauce que sigue padeciendo los efectos de las lluvias. “Pensábamos que íbamos a acabar mañana viernes, pero nos falta trabajo, vamos a continuar”, ha dicho Bermúdez de Castro.

El Puesto de Mando Avanzado se mudará a la plaza del Pilar por el inicio de las Fiestas, pero el Gobierno aragonés seguirá teniendo presencia en las zonas más castigadas “el tiempo que haga falta”.

Desde el Pignatelli destacan que está habiendo “muchísima colaboración” con la CHE. “Yo creo que ahí pasa algo. No conozco el tema hidrológico, pero creo que ahí pasa algo. No sé si es la A-23, si son algunas barranqueras, pero, lógicamente, algo está pasando”, ha admitido.