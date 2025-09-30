Los sindicatos aprueban el nuevo Hospital Royo Villanova, pero alertan: "Que no se quede en una campaña política"

Uno de los grandes anuncios que marcó el Debate de la Comunidad de Aragón fue la construcción de un nuevo Hospital Universitario Royo Villanova en Zaragoza. Un proyecto ambicioso que se ha fraguado tras estudiar la viabilidad de las dos opciones que se contemplaban desde el Ejecutivo aragonés: remodelar el actual o partir desde cero.

Finalmente, el Gobierno de Azcón, con el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero a la cabeza, ha terminado valiéndose de la opción de construir uno nuevo por más de 200 millones de euros.

Con ellos, se busca dar respuesta a una demanda histórica para los más de 200.000 vecinos que son asistidos en el hospital cabecera del Sector I de Zaragoza, entre vecinos de la capital y de los medios rurales de la ladera del Gállego.

Ante este anuncio, los sindicatos aplauden la propuesta. Aunque eso sí, se muestran reticentes ya que ha habido intentos anteriores, como el del gobierno socialista que intentó dar un lavado de cara, pero no fraguó. "Esperemos que no sea una bomba de humo", valora Delia Lizana, secretaria general de Sanidad de CCOO.

En esta misma línea, ha detallado que no se use la construcción de una nueva infraestructura para "justificar" las carencias que presenta el actual edificio cuando comience a saturarse de cara a invierno.

Una de las preocupaciones que más prima para Lizana es la concesión del proyecto. Esta afirma mantenerse alerta y "desconfía" sobre la gestión final en la que se dotará al hospital ante, por el momento, carencia de Presupuestos. Por su parte, el consejero aclaró el pasado viernes que se fijará una gestión pública siguiendo el modelo del actual hospital que presta servicio.

Un hospital que cubra todas las necesidades

Aún con todo, desde CCOO se muestran de acuerdo con la necesidad de construir un nuevo hospital ante las carencias del actual: "El hospital se ha quedado obsoleto. Ahora mismo no puede atender urgencias, ni atender las necesidades que tiene, tanto de alojamiento como de consultas externas. Es horroroso", critica.

Ante esto, demanda que la margen izquierda "necesita un hospital que reúna todas las condiciones necesarias" para atender a los pacientes que recoge de Zaragoza capital como del entorno rural.

Al mismo hilo se encuentran desde CSIF en Aragón. Jessica Fessenden, presidenta del sector de Sanidad, aplaude la propuesta de creación de una nueva infraestructura ante las carencias que presenta el actual, sobre todo, en términos de capacidad al "quedarse bastante pequeño".

Este punto en concreto conforma una de las demandas más persistentes ya que la alta presencia de pacientes del entorno rural y residencias de mayores genera que en los picos de asistencia como periodo de gripes y problemas respiratorios la saturación sea mayor.

Según el plan presentado por el departamento de Sanidad, el proyecto a futuro va a constar de 66.000 metros cuadrados a 70.000 de superficie construida, triplicando la superficie construida del actual edificio, que es de 28.100 metros cuadrados.

En cuanto a número de camas, una necesidad solicitada en varias ocasiones. Actualmente el hospital tiene 254 camas. El plan contempla 352, lo que supone 98 camas adicionales. Además, las habitaciones serán individuales aunque está organizado de tal manera que en caso de necesidad se podría ampliar la asistencia con 272 camas más.

A esta demanda se añade la inclusión de las Urgencias pediátricas, un servicio que carece el Hospital a pesar de las reformas a las que se ha sumido esta área: "La zona diferenciada es muy importante para la organización", señala Fessenden. Esta demanda se encuentra en sintonía con el plan presentado que alberga la división del servicio de Urgencias por edades y una en concreto para las Urgencias con criterios GEDA (paciente frágil).

Por su parte, desde UGT se mantienen más cautos ante el anuncio: "Queremos esperarnos a que se presente bien el plan funcional ante los profesionales", señala Vanesa Pellicena, secretaria general de Sanidad.

Aún con todo, ve con buenos ojos la nueva construcción porque es una "necesidad" y una "reclamación" desde hace muchos años ante la falta de espacio y las reformas que se han ido acometiendo a lo largo de los años que no terminaban de arreglar los problemas.

No dejar de lado el actual

Además, las representantes de los sindicatos coinciden en un punto muy concreto: "No dejar morir todas las deficiencias del actual". Así, reclaman que durante todo este periodo hasta que se construya el nuevo edificio -fecha estimada 2030- se centren de igual manera en solucionar los problemas que atañen al edificio.

"Los profesionales van a tener que seguir trabajando allí entre cuatro o cinco años, que no se les olvide". Sin ir más lejos, reclaman que es "tercermundista" que un hospital como el Royo Villanova viva inundaciones que dejen anegadas la planta baja y dos ascensores. Ante esta situación, fuentes de la consejería explican que desde los Bomberos de Zaragoza se achicó el agua y los dos ascensores volvieron a dar servicio el lunes tras pasar los controles técnicos.