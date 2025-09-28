Las lluvias inundan los bajos del Hospital Royo Villanova de Zaragoza y obligan a cortar el Tercer Cinturón

Las fortísimas lluvias de este domingo han inundado por completo los bajos del Hospital Royo Villanova y han obligado a cortar por precaución el Tercer Cinturón (Z-30) para evitar las dramáticas imágenes de hace solo dos años, cuando estuvo a punto de rozarse la tragedia.

Según informan desde el Ayuntamiento de Zaragoza, los Bomberos han prestado también un servicio relevante en Santa Fe, donde se ha desplazado un dispositivo con tres vehículos pesados para rescatar a tres personas atrapadas en dos coches.

Ahora, uno de los equipos de este servicio, dada la proximidad, se dirige a María de Huerva donde hay información sobre una urgencia con una familia en un vehículo.

Las tormentas han castigado también especialmente a municipios como Cadrete, cuyas calles se han convertido, por momentos, en auténticos ríos.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha decidido activar desde las 19.30 la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR), debido a las lluvias y tormentas generalizadas en la Comunidad.

Entre los puntos más afectados cita Zaragoza capital, La Puebla de Alfindén, Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva y Albalate del Arzobispo.

Las acumulaciones de agua en la calzada de algunas carreteras de la red de la Comunidad han provocado retenciones de vehículos y otras incidencias. En estos momentos la carretera N-330 está cortada en el punto kilométrico 486 con paso alternativo por la A-23.

La emergencia es declarada de nivel 1, informan desde el Pignatelli, cuando la situación generada o la evolución previsible de la misma puede ser controlada con los medios y recursos asignados al PROCIFEMAR. Ante esta situación se recomienda evitar desplazamientos por carretera y extremar la precaución en el caso de tener que emplear el automóvil.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.