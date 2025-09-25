El PSOE acusa a Azcón de utilizar interesadamente el nombre de Lambán: “Demostró su falta de humanidad”

Fernando Sabés y Jorge Azcón, cara a cara en el Debate del Estado de la Comunidad E. E.

El PSOE ha respondido a las críticas del PP por no aplaudir la decisión del presidente de Aragón, Jorge Azcón, de otorgar a Javier Lambán el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales. Desde la bancada socialista se muestran “orgullosos” de su legado y acusan al líder popular de “aprovecharse interesadamente” de su memoria.

El portavoz socialista en las Cortes, Fernando Sabés, ha utilizado parte de su discurso en el Debate del Estado de la Comunidad para reivindicar el legado de los dos gobiernos socialistas de Javier Lambán, asegurando que, si estuviera en el Parlamento, “repudiaría” las palabras de Azcón durante sus 2 horas y 37 minutos de discurso. “Anunció un premio y se dedicó a desmerecer las tareas de ese gobierno, del que nos sentimos orgullosos”, ha apuntado.

A juicio de Sabés, ello demuestra la “falta de humanidad” del presidente aragonés, a quien le piden que “deje de utilizar a un fallecido de la talla de Javier Lambán”. “El PSOE no permitirá que siga utilizando la memoria de Javier Lambán. Nos sentimos muy orgullosos todos los diputados, y lo vamos a seguir defendiendo”, incidía el portavoz socialista, mientras Azcón respondía con gestos de negación con la cabeza desde su asiento.

No tardó en reaccionar el presidente aragonés, que ha pedido a la bancada del PSOE que “no pierdan la dignidad” ni “se dejen llevar por la ley del terror”. “Estoy convencido de que ayer alguno de ustedes hubiera hecho algo distinto, pero no vaya a ser que le vean o se chive. Ustedes sabrán, pero más de uno puso la dignidad política en entredicho”, ha afirmado.

El anuncio llegó nada más comenzar el discurso de Azcón este miércoles, cuando recordó a Lambán un “servidor público honrado e infatigable” que “antepuso Aragón a absolutamente todo, incluso a su propia salud”.