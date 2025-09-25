El Gobierno de Aragón construirá mil viviendas en uno de los barrios con más futuro de Zaragoza: “En poco tiempo...”

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante la réplica al PSOE en el Debate de la Comunidad Fabián Simón

El Gobierno de Aragón está a punto de llegar a un acuerdo con la principal entidad financiera de la Comunidad que permitirá construir un millar de viviendas en el barrio de Arcosur, en Zaragoza. De esta forma, el Ejecutivo de Jorge Azcón planea finalizar la legislatura con 5.000 viviendas construidas en el territorio, con el objetivo de poner solución a uno de los graves problemas sociales de la década.

Así lo ha anunciado el presidente Azcón durante su réplica al PSOE en el Debate del Estado de la Comunidad, en el que se ha enfrentado con los socialistas sobre la situación que vive Aragón en el ecuador de la legislatura.

El Gobierno popular podrá financiar esta operación, y otras en más puntos del territorio, gracias a los aprovechamientos urbanísticos de los grandes proyectos logísticos, tecnológicos, energéticos y agroalimentarios que están aterrizando en el territorio, tal y como recoge la norma de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA).

La intención del presidente es destinar íntegramente esos ingresos, que se estiman en 50 millones de euros, para la compra de suelos en Huesca, Teruel y Zaragoza, como los del citado barrio de Arcosur.

Con esta primera operación, que llega 23 años después de que se firmara el convenio urbanístico que dio origen a los suelos de Arcosur, se va a contribuir a impulsar uno de los barrios con más posibilidades para contribuir a la solución del problema de la vivienda en la capital aragonesa, donde cerca de 30.000 jóvenes no pueden emanciparse por los actuales precios del mercado inmobiliario.

La fórmula empleada para la adquisición de suelos en Arcosur para ampliar el parque de vivienda, basada en la capitalización de los aprovechamientos provenientes de las grandes inversiones cuyo desarrollo se produzca a través de un PIGA, podrá ser empleada también en otras localizaciones de la comunidad autónoma donde se estime necesario el desarrollo de zonas residenciales mediante el impulso de la iniciativa pública.

Vivienda ligada a grandes proyectos

Además, durante su intervención, el presidente de Aragón ha anunciado la creación del programa “Más Vivienda, Mejor Empleo”, por el cual se buscará que los grandes proyectos empresariales que vengan a la comunidad planeen también la construcción de vivienda para sus trabajadores.

El primer proyecto de este programa se va a llevar a cabo en la ciudad de Teruel, donde se van a lanzar promociones en distintas fases, la primera de ellas con 250 viviendas.

“Queremos que las inversiones que vengan a nuestra Comunidad tengan aparejado un proyecto de construcción de vivienda. Vamos a poner proyectos de inversión empresarial con construcción de vivienda pensando en los trabajadores”, ha subrayado el presidente Azcón.