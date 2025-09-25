Un 9% más para Educación, hidroaviones y acuerdo para ampliar la limpieza de cauces: los otros anuncios del debate

Azcón, este jueves en el debate sobre el Estado de la Comunidad. Cortes de Aragón

El gran debate sobre el estado de Aragón está dejando anuncios y pistas de por dónde irán los presupuestos de 2026... si llegan a aprobarse. El presidente, Jorge Azcón, ha avanzado que las cuentas incluirán un 9% más de presupuesto para Educación, pero no solo eso.

Además del Royo Villanova 2.0, los nuevos centros de salud o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el Ejecutivo popular ha añadido a la lista un refuerzo de 15 millones de euros en los próximos años para combatir los incendios forestales.

¿Qué se haría con todo ese dinero? Principalmente, mejorar la maquinaria pesada, contar con drones e hidroaviones AT-802 y crear anillos cortafuegos alrededor de los municipios para evitar que las llamas lleguen a los cascos urbanos. A esto se uniría la anunciada agencia de emergencias y la creación de una unidad de predicción meteorológica en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para todo esto, ha subrayado Azcón, se necesitan partidas específicas, de ahí la necesidad de unos nuevos presupuestos para 2026. "Me tiene que decir si vamos a colaborar o a ir a planteamientos maximalistas. Creo que podemos ponernos de acuerdo", le ha reiterado a Alejandro Nolasco.

Vox insiste en el rechazo a la inmigración ilegal y al pacto verde europeo. Pero para el líder aragonés, es necesario que los de Abascal pidan algo que esté dentro de sus competencias y que no le lleve a incumplir la ley. "Si quiere que tengamos un diálogo sincero, lo principal es no inventarse los asuntos", le ha dicho.

La limpieza de los cauces, una reivindicación que persiguen desde hace años los municipios de la ribera del Ebro, ha vuelto a ser motivo de confrontación. "¿Va a coger un bulldozer la derechita valiente? No se lo recomiendo porque es delito ecológico. Posiblemente tendría una pena privativa de libertad, pero no lo van a hacer simple y llanamente porque se meterían en un problema, y la derechita valiente no es tan valiente", ha aseverado.

El presidente ha instado a Nolasco a ponerse a trabajar, y ha anunciado un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para ampliar la limpieza de los cauces de los ríos. "Le interesa decir que se incumpla la ley, pero si lo hiciésemos, les garantizo que a los diputados de la izquierda les faltaría tiempo para ir a los tribunales", ha apuntado.

"Las leyes, te gusten o no, si eres demócrata, las cumples y las respetas. Si no, convertimos en una jungla nuestra sociedad", ha continuado Azcón. Como ejemplo ha puesto el reparto de menores migrantes. No gusta al Gobierno de Aragón y se ha recurrido en los tribunales pero, hecha la ley, toca acatarla.

Sobre la limpieza de cauces en sí, Azcón ha dicho que será este viernes cuando se concretará en qué consiste el acuerdo con la CHE. "Una cosa es hablar y otra, hacer, y nosotros en el Gobierno a lo que nos dedicamos es a hacer", ha subrayado.