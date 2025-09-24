Azcón lanza una batería de medidas fiscales, sanitarias y educativas con el presupuesto de 2026 en el aire

Jorge Azcón, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2025 Gobierno de Aragón

Inversiones sanitarias y educativas y una batería de rebajas fiscales marcan los principales anuncios del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su discurso del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Unas medidas que, no obstante, estarán vinculadas casi irremediablemente con la aprobación del presupuesto de 2026 y, por tanto, el sí de Vox, a quien no ha mencionado directamente durante las 2 horas y 37 minutos de intervención.

En este sentido, Azcón sí ha dedicado el cierre de su discurso para pedir “responsabilidad” a “todos los partidos” para aprobar el presupuesto de 2026. “Lo último que necesitan son posicionamientos radicales y maximalistas que bloqueen, con propuestas ajenas a la lógica o a las leyes, la esencia de la democracia, que no es otra que la negociación y el acuerdo dentro de las diferencias”, ha subrayado.

Para Azcón, los ciudadanos reclaman “pactos” en medio de una “confrontación agotadora y desmedida”. “Debemos esforzarnos en trabajar en ese camino y el presupuesto de 2026 es una oportunidad excelente para demostrar quién está por esa labor. El libro está por escribir y mi mano está tendida”, ha destacado.

El nuevo Royo Villanova

En ese presupuesto de 2026 irán importantes novedades que ha ido desgranando durante el discurso. La más destacada es la intención de construir un nuevo Hospital Universitario y Tecnológico Royo Villanova, que, con una inversión superior a los 200 millones de euros, estará "a la altura de las necesidades del siglo XXI" y, dice, "marcará un antes y un después en la sanidad aragonesa".

Será, según Azcón, la infraestructura hospitalaria "más ambiciosa y de mayor inversión" desde que "Aragón asumió las competencias de materia sanitaria". Ya en 2026 se incluirá “dotación suficiente” para lanzar la redacción del proyecto.

Desde Sanidad se estaban planteando una reforma que, admite Azcón, sería menos costosa, pero esta nueva construcción garantizará "mayor calidad" al "no tener que convivir con las obras de reforma", permite "acortar los plazos" y configurará "un hospital del siglo XXI" con "los mayores avances y la tecnología más puntera".

También en Sanidad, Azcón ha confirmado la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de Arcosur, dentro de la zona básica de Zaragoza Sur, que "cubrirá las necesidades" de los vecinos. Además, en el primer trimestre de 2026 se pondrá en marcha el centro de salud Ramón y Cajal de Huesca.

Educación

En materia educativa, el Gobierno de Aragón quiere empezar a implantar progresivamente la gratuidad en la etapa escolar de 0 a 3 años, una medida que consideran “fundamental” para ayudar a las familias jóvenes con niños pequeños. Comenzará el próximo mes de septiembre, con el curso 2-3 años para familias que tengan la necesidad de conciliación familiar y profesional.

Para completarlo, el presidente Azcón ha tendido la mano “por enésima vez” al Ministerio de Educación, dirigido por Pilar Alegría, para “cofinanciar” y extender esta gratuidad hasta todo el ciclo de Infantil. “Nos gustaría poder aplicar la gratuidad del 0-3 en su totalidad, pero el Ministerio de Educación se niega a cofinanciar esta importantísima medida para los aragoneses", ha reclamado Azcón.

Además, el Gobierno de Azcón quiere comenzar el próximo curso el proceso de concertación del Bachillerato, para que los alumnos que hayan pasado toda su formación en un mismo centro no tenga que dejarlo cuando acabe la ESO. "Es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida", ha expuesto el presidente aragonés.

Rebajas fiscales

Paralelamente, el presidente aragonés ha retomado su plan de rebajas fiscales que ya abordó hace un año y que quedó en un cajón por la falta de nuevos presupuestos. La principal novedad que incluirían las cuentas de 2026 sería una bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones para el grupo II, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges.

Además, ha avanzado que se incluirán en las nuevas cuentas el aumento de deducciones por nacimiento o adopción y para familias numerosas, bonificaciones en impuestos para compra de vivienda usada y nueva, y rebajas fiscales para personas con discapacidad.

"Lo dije hace un año y lo repito ahora: rebajas fiscales razonables y progresivas con impacto directo en las rentas bajas y medias, dirigidas a ampliar la renta de las familias. Ese es nuestro camino", ha anunciado.

Premio a Lambán

Aunque su primer anuncio del debate estaba reservado para el expresidente Javier Lambán, a quien rendirá homenaje con la entrega del Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.

"Es sin duda un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional que debemos honrar y del que debemos tomar ejemplo para afrontar los difíciles momentos y las situaciones inéditas que vive la política nacional", ha expuesto el actual presidente aragonés.

Defensa de los centros de datos

Azcón ha utilizado buena parte de su discurso para presumir de los “casi 58.000 millones de euros” de inversiones empresariales que han llegado en los últimos dos años, incluido el “anhelo” de la gigafactoría de baterías como un "espaldarazo definitivo" al sector del automóvil.

Además, el presidente ha reivindicado la importancia de los centros de datos como la "columna vertebral" de la "quinta revolución industrial" y unas "infraestructuras críticas" para la economía. Para ello, ha citado las cifras del informe de la Fundación Basilio Paraíso, que dice que generarán entre 3.150 y 4.500 empleos directos altamente cualificados, una media de 21.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción, y un impacto fiscal de 372 millones de euros para las arcas autonómicas.

"Queda claro que los centros de datos generan empleo y riqueza y, en consecuencia, más recursos para financiar nuestros servicios públicos y nuestro Estado del Bienestar, el principal objetivo de nuestra acción política. Por eso, el trabajo de mi Gobierno ha sido, es y será fomentar las condiciones para que esta revolución tecnológica, que ya es una realidad, alcance su máximo potencial", ha resaltado.