Azcón llega a su segundo gran examen con milagro económico y sin presupuesto: todo sobre el debate del año en Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, llega a su segundo gran examen en un momento clave de la legislatura. Con los presupuestos prorrogados y el de 2026 como gran elefante en la habitación, el líder popular tratará de hacer valer el "milagro económico" de la Comunidad frente a las crecientes críticas de la oposición, que no llegarán solo por la izquierda.

En su primer debate, Azcón anunció una batería de rebajas de impuestos que quedó en nada por la falta de acuerdo con Vox. La principal era la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2.

También se comprometió a bonificar el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) a las familias numerosas para que no se vean perjudicadas por el principio de 'quien contamina, paga'.

La ampliación a 600 euros de las deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos o el compromiso de que jóvenes, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género paguen menos impuestos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados fueron otras de las medidas que quedaron en el limbo por la falta de entendimiento entre los exsocios.

Todo esto hace que el Debate sobre el Estado de la Comunidad de este próximo miércoles y jueves vaya a analizarse al detalle. Lo que se diga (y cómo se diga) marcará el devenir de los próximos meses, en los que PP y Vox tendrán que ponerse de acuerdo para desbloquear el presupuesto y alejar el fantasma del adelanto electoral, un botón rojo que Azcón podría apretar si Sánchez adelantase las generales.

Este 2025, la negativa del PP a hacer un discurso al dictado de Vox contra el Pacto Verde Europeo hizo que, según afirmaron en su día desde Vox en Aragón, ni siquiera se profundizase en la letra pequeña del presupuesto. Azcón llegó a mostrar su rechazo a la inmigración ilegal, pero no hubo una declaración contra las políticas verdes como exigían los de Santiago Abascal.

Esto hizo que el PP ni siquiera llevase el techo de gasto a las Cortes. El de 2026, según dijo en su día el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, tendría que haber llegado al Parlamento este mes de septiembre, pero, hasta el momento, no ha habido noticias. Desde Vox aseguran que no se debe a ningún desencuentro, ya que ni siquiera ha habido conversaciones, pero no parece buena señal.

Esta vez, los de Alejandro Nolasco tampoco lo pondrán fácil. Para la formación, el PP es tan 'culpable' como el PSOE de la "escalada de violencia" que se vive en Aragón y el resto de España. Lo achacan a sus políticas de "puertas abiertas", una cuestión en la que, según defienden, Azcón "no puede ni debe permanecer al margen".

Los precios "prohibitivos" de la vivienda o la exigencia de una bajada de impuestos "generalizada" para la totalidad de las familias trabajadoras serán otros de los caballos de batalla de Vox, que reclamará la ordenación de las energías renovables, la eliminación del reconocimiento del catalán como lengua propia y la redacción de informes de perfiles repetidos de agresores sexuales "tal y como estaba firmado en el Pacto del Gobierno".

Desde su salida del Pignatelli, Alejandro Nolasco ha ido endureciendo su discurso para diferenciarse del PP, chocando en pilares básicos como la inmigración, las políticas lingüísticas o las de medio ambiente. La explicación es clara: Vox continúa creciendo en las encuestas, aunque en Aragón corre el riesgo de que el crecimiento del PP les haga irrelevantes al poder pactar con otros partidos como Aragón-Teruel Existe o el PAR.

Con estos mimbres parece difícil llegar a un acuerdo presupuestario, pero el PP no da, ni mucho menos, la batalla por perdida. Los 57.900 millones de euros de inversión anunciados en los últimos dos años y las bonificaciones pendientes son, en su opinión, motivo suficiente para apoyar las cuentas. Los argumentos no cambian: Aragón no puede dejar escapar este tren y, para ello, necesita unas nuevas cuentas que rondarían unos históricos 9.000 millones de euros.

El propio Azcón ha confirmado que, esta vez sí, llevará un proyecto de presupuestos a las Cortes, por lo que, llegado el momento, Vox tendrá que decidir si los apoya o si los tumba, lo que le llevaría a votar con la izquierda.

Está por ver, por tanto, si hay guiños del presidente a su exsocio y qué dice este último cuando tome la palabra durante la segunda sesión.

Qué esperar

Azcón centrará su discurso -el miércoles y sin límite de tiempo- en el momento histórico que vive la Comunidad, con inversiones "nunca vistas" que prometen llevar a Aragón a convertirse en el hub tecnológico del sur de Europa.

Abordará, igualmente, el desarrollo del plan Pirineos, el de carreteras o el de Vivienda, ejes que, junto al DAT Alierta o la reconversión de la Torre del Agua y el recinto Expo, han marcado la primera mitad del mandato.

Y aunque no faltarán anuncios sobre nuevos proyectos para impulsar la Comunidad, en materia de política fiscal no se esperan grandes novedades más allá de las anunciadas hace un año, ya que esa sigue siendo la hoja de ruta del PP a corto plazo.

Un PSOE renovado

Para el socialista Fernando Sabés será su primer debate como portavoz. Los socialistas contrapondrán el Aragón de Azcón con una Comunidad "paralizada" por un Gobierno "sin capacidad de gestión" que "no carbura" y fía todo a anuncios "a diez años vista".

La izquierda duda de que todos estos proyectos puedan llevarse a cabo, pero el "milagro económico" no será el único objetivo de sus dardos. Para el renovado PSOE de Pilar Alegría, no se salva "nada" de los dos primeros años de la 'era Azcón'.

Lo dicen por la sanidad, pero también por la educación y los servicios sociales ante lo que consideran "un abandono de los servicios públicos" para beneficiar a "otro tipo de negocios". "Se está gestionando con más recursos que nunca, pero nada de eso llega a los ciudadanos", critican.

Pedro Sánchez

Aunque el debate se centrará en Aragón, tocar el escenario nacional será "inevitable". "Hablar de financiación, de la deuda, de los ataques a los valores constitucionales y de las infraestructuras pendientes es hablar de Aragón", defienden desde el Pignatelli.

Los socialistas creen que la política nacional no debería empañar el debate con mayúsculas de Aragón. Sobre todo teniendo en cuenta que, en su opinión, el estado de la Comunidad es en estos momentos "preocupante", con un presidente "desaparecido" y unas políticas centradas únicamente en los "proyectos estrella".

El PSOE llega preparado para escuchar todo tipo de críticas a la corrupción de Ábalos y Santos Cerdán, a los escándalos que rodean a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno y al papel de Pilar Alegría como "escudo de Pedro Sánchez", ataques que tratarán de combatir con casos como el del exministro Montoro.

Los interrogantes sobre el futuro más inmediato de Aragón empezarán a despejarse este miércoles a partir de las 11.00. El jueves será el turno de los partidos de la oposición.