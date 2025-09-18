Un retraso de 22 días de Correos casi deja sin trabajo a una mujer con cáncer en Zaragoza: "Negaban que tuvieran mi carta"

El retraso en la entrega de paquetes de compra online no supone un golpe transversal en nuestro día a día. Sin embargo, este caso no se trataba de una compra en una gran cadena sino que correspondía a una carta certificada del Instituto Nacional de la Seguridad Social la cual contenía el alta médica de una zaragozana.

Sandra Blasco esperó pacientemente a una carta que por su carácter de urgencia le avisaron que llevaría en "unos 2 o 3 días". Más lejos de la realidad ya que terminó en sus manos 22 días después: "Me tuve que personar en la oficina de Correos para poder tenerla", denuncia esta mujer.

Esta zaragozana residente en Cuarte de Huerva no está teniendo un año fácil, como ya contó a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, esta mujer con cáncer de mama hormonal desde 2023 estuvo más de tres meses sin cobrar su baja médica por la Seguridad Social. Esta situación la llevó al límite al tener que lidiar a su vez con un divorcio difícil, cuidar de su hijo y seguir adelante.

A lo largo de este año ha tenido que hacer frente a varias dificultades médicas que le llevaron a pasar por quirófano, cambios en el tratamiento de su enfermedad y un largo etcétera. Además, hace apenas casi un mes, el 19 de agosto, se enfrentó al Tribunal Médico que le avaló como apta para trabajar. Un hecho que propició el envío de esa carta notificada: "Todos los efectos jurídicos dependen de esa carta", explica Blasco.

Así, las consecuencias de carecer de ella residían en no poder acceder a una prestación económica del INAEM por estar en situación de paro o a una mayor al no poder acceder a su puesto de trabajo de interina en diálisis del Hospital Clínico: "Estuve a punto de perder mi puesto por una cuestión de días", recalca. Esta mujer se tenía que inscribir en la bolsa del Salud, pero sin el papel que certificaba su alta médica le era "imposible" acceder a ella.

Su hartazgo y lo que le ha animado a denunciar la situación que vivió también reside en las "escasas" respuestas que ha recibido por parte de Correos. Según cuenta Blasco, ante la tardanza en el recibo de la carta se puso en contacto con el INSS para preguntar qué ocurría. Ahí fue cuando se llevó la sorpresa al aclararse que su carta se encontraba en la oficina de Correos de Cuarte de Huerva como indicaba el localizador.

"Llamé a la oficina y ellos mismos negaron que mi carta estaba ahí", reclama. Lo que resultó estar más lejos de la verdad ya que cuando se personó en la oficina, verificaron que la misiva estaba desde hacía 15 días en las instalaciones de Correos: "Se excusaron en que faltaba gente y llevaban retraso con las cartas certificadas".

A lo que añade que cuando realiza la reclamación de manera digital, lo único que recibe es un correo electrónico por parte de la empresa "disculpándose de las molestias". Un retraso que podría haber supuesto un vuelco en la vida de Sandra.

Sin embargo, todo este devenir viene provocado por el alta médica emitida por el Tribunal Médico a pesar de las advertencias de su propia oncólogo: "Escribió en el parte médico que no estaba en condiciones de trabajar", señala.

"Me han tenido que volver a cambiar el tratamiento hormonal y la quimioterapia me está sintiendo fatal. Se me están comiendo los huesos en la zona del lumbosacra y caderas. Tengo casi 3 centímetros de diferencia entre un brazo y otro. Además tengo un reconocimiento de un 66% de minusvalía", enumera Blasco.

Con todo ello, comienza ahora un periplo para reclamar su apto al Tribunal Médico en el que tiene por delante exámenes médicos y aspectos judiciales.