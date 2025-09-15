El PP tiende la mano al PSOE para apartar a Cucalón del Ayuntamiento de Aguarón: “Lo deben echar”

El PP de Zaragoza ha ofrecido al PSOE llegar a un acuerdo para expulsar al polémico Lucio Cucalón de la Alcaldía de Aguarón y la Presidencia de la comarca Campo de Cariñena. El conocido como ‘alcalde de la gamba roja’ sigue sumando causas en los juzgados, después de la apertura de un juicio oral por un presunto delito de falsedad documental en la gestión de una sociedad urbanística.

Así lo ha transmitido el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, quien ha propuesto ante los medios de comunicación llegar a un acuerdo con el PSOE para “echar a este alcalde”.

“Si tienen dificultades internas para echar a Lucio Cucalón de la alcaldía de Aguarón y de la presidencia de la comarca de Cariñena, el Partido Popular ofrece su apoyo, ofrece sus votos, si es necesario, para echar a un corrupto de las instituciones”, ha subrayado.

Según Celma, hay “distintas posibilidades” que se “podrían estudiar” con el PSOE si “de verdad tiene voluntad” de que Cucalón deje de ser alcalde y presidente comarcal. “Lo que no tiene ningún sentido –y está feo engañar a los demás– es decir que Lucio Cucalón no forma parte del Partido Socialista y que sus concejales en Aguarón sigan mostrándole su apoyo”, ha afirmado.

El presidente del PP zaragozano ha enumerado las sucesivas que Cucalón tiene en el juzgado, incluyendo una inhabilitación de ocho meses y la investigación por la adjudicación irregular de 235.000 euros a la empresa de su primo y socio que ha ido destapando EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

“¿Qué le debe el PSOE a Lucio Cucalón? ¿Qué le debe el PSOE de Pilar Alegría a Lucio Cucalón para que, pese a todas las noticias y presuntos delitos que estamos conociendo, lo mantenga en la alcaldía de Aguarón y en la presidencia de la comarca de Cariñena?”, ha cuestionado Celma.

Respuesta del PSOE

Los socialistas no han tardado en dar réplica a la propuesta ‘popular’. La presidenta del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha acusado a su homónimo conservador de “cínico y frívolo” al señalar al partido socialistas cuando “tendría que mirar alrededor para ser consciente de lo que tiene”.

Así, ha enumerado casos de alcaldes que cercan al PP como el de Magallón que “no ha pedido perdón” o Monterde: “Ha hecho fraude electoral, está imputado por fraude electoral, ha manipulado los censos, ha manipulado la democracia. Está imputado por prevaricación y apropiación indebida de bienes particulares”, ha señalado.

Por este motivo, Ladrero ha acusado a Celma de protegerlo a lo que ha añadido que “no tiene credibilidad”: “Mientras señala unos casos tapa otros”. De esta forma, ha instado al PP de suspender de militancia al alcalde del Partido Popular de Monterde.

Mientras, ha defendido que Lucio Cucalón, alcalde de Aguarón, se encuentra suspendido de militancia socialista. Ante la propuesta presentada por Celma ha expresado que Cucalón “es un alcalde que fue elegido democráticamente”, dando la espalda a la posibilidad de echarlo del consistorio.

De esta forma, ha concluido: “Que se dedique a sus alcaldes, que lo demás nos encargaremos nosotros”.