Feijóo ficha a Mar Vaquero para su equipo económico: será coordinadora de Comercio, Inversiones y Empresa del PP

La buena marcha de la economía aragonesa no pasa desapercibida a nivel nacional. Desde el PP nacional se va a premiar la labor de la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, dándole entrada en el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo.

Este nombramiento será aprobado el lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Además de Vaquero, también entrarán Irene Garrido, Susana López Ares, Juan Diego Requena y Javier Thibault Aranda como coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal.

En concreto, Mar Vaquero será la coordinadora de Comercio, Inversiones, Empresa y Pyme. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Derecho Laboral Seguridad Social (CEF, Madrid) con Máster en Comercio Exterior, Cooperación y Relaciones Internacionales (Euro’in UE).

De esta manera, el Partido Popular pretende reforzar su equipo económico tanto para hacer frente a un Gobierno “equivocado en su política económica, industrial y laboral”, como para “empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez”, según explican en un comunicado.

“El PP trabaja para ser la alternativa que dé respuesta y aporte soluciones a los problemas de los españoles en un contexto en el que aumenta la precariedad laboral mientras los sueldos son cada vez más bajos”, exponen los populares.