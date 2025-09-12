Azcón acusa a Sánchez de usar con "afán partidista" la guerra en Gaza: "Quiere crear conflictos y no liderar soluciones"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar la guerra en Gaza con “afán partidista” en lugar de buscar un “consenso social”.

Para Azcón, lo que está ocurriendo en Gaza, y “da igual que unos lo llamen genocidio y otros masacre”, es “indefendible, sin paliativos”. “Ver las imágenes que estamos viendo estremece el corazón a cualquiera que tenga una mínima humanidad”, ha afirmado a preguntas de los medios de comunicación.

Por ello, el presidente aragonés cree que Pedro Sánchez debería tratar de generar un “consenso social” que “ayude” a que la posición internacional de España “sea determinante” para solucionar el conflicto.

“Lo que deberíamos hacer es tratar este tema con más responsabilidad y mayor sentido común que lo que hace el presidente del Gobierno, intentando hacer un regate político y creando conflictos en lugar de liderar soluciones”, ha señalado Azcón, este viernes, en Zaragoza.

Sobre este asunto, el PSOE aragonés le reclamó esta misma semana que se posicionara sobre lo que ellos definen como “auténtico genocidio” y “exterminio de un pueblo”. “No queda otra que sumar a toda la clase política para dar una voz nacional y de unión de país ante esta barbarie”, aseveraba el portavoz de la Ejecutiva regional, Jesús Morales.