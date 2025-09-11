Dura crítica del Gobierno de Azcón a Sánchez por la gestión de los menores migrantes: “No hay nadie al volante”

Una de las grandes brechas entre el Gobierno de Aragón y el de España es la gestión de los menores migrantes. Durante los últimos meses, el gabinete de Jorge Azcón ha emprendido una batalla legal contra Moncloa por la forma de intentar resolver la crisis, que no ha sido bien recibida ni a izquierda, que no comprende la oposición a acoger a estas personas, ni a derecha, con Vox exigiendo más mano dura.

Así ha quedado de manifiesto en el primer Pleno del curso político, donde PP y PSOE se han echado en cara la gestión de la crisis migratoria, con Vox cargando contra ambos, en una bronca comparecencia que ha elevado los decibelios y ha obligado a la Mesa a pausar algunas intervenciones para pedir silencio.

La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha justificado la oposición del Gobierno de Aragón al Real Decreto por “desconocer” el criterio para establecer los repartos y las diferencias con Cataluña y País Vasco. “Aragón acogió en 2024 a un menor cada 2.300 habitantes. Cataluña, a 2.643 menores, uno cada 3.069 habitantes. En términos de esfuerzo, el argumento se cae por su propio peso”, ha subrayado.

Para este año, Aragón tiene que acoger a los 251 menores que dicta el Real Decreto, y ya están en Zaragoza otros 20 con protección internacional que están bajo guarda de una ONG. “Aragón cumplirá la ley, porque es nuestra obligación, no porque nos amenace el gobierno. Estamos buscando sus espacios físicos, que no es fácil. El trabajo se está haciendo, con todas las zancadillas del mundo, y a ciegas, sin información de ningún tipo”, ha sostenido la consejera, al tiempo que pide información al Ministerio para planificar la acogida.

Pero este reparto, a juicio de Susín, es totalmente “aleatorio” según dictamina el Gobierno de España, a quien acusa incluso de amenazar con enviar a la Policía Nacional. “Que manden a la Policía a controlar las fronteras o a detener a Puigdemont. Ahí no manda a la Policía. Se nos amenaza para tener 441 plazas para menores migrantes. No hay nadie al volante”, ha zanjado.

El PSOE apunta a una “gestión irresponsable” del Gobierno de Aragón

Tras la intervención de la consejera, la respuesta de la diputada socialista Pilimar Zamora tampoco ha bajado los decibelios del hemiciclo, señalando directamente al Gobierno del PP por lo que considera una “gestión irresponsable” de los recursos. “Son niños y niñas que, antes de ser migrantes, son menores, a los que la legislación obliga a garantizar su acogida, educación, atención sanitaria e integración. Si no es capaz de ejercer su competencia, se debería preguntar qué hace en este gobierno”, ha aseverado.

Según el PSOE, el Gobierno de Azcón está “utilizando” la protección de los menores como “moneda de cambio” para conseguir el ‘sí’ de Vox a los presupuestos, que, afirma, serán “tan históricos como xenófobos”. “Pretende hacernos ver que estamos en una situación excepcional, pero lo excepcional es la falta de solidaridad de las comunidades del PP ante una emergencia de país”, ha resaltado.

Igual de crítico ha sido el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, quien ha lamentado que el Gobierno del PP haya "abandonado" el "eje de los derechos humanos" para "alinearse con la ultraderecha". "Ahora dice que no hay profesionales. Garantice condiciones dignas de trabajo y verá cómo hay gente que se queda a trabajar", ha añadido.

Vox dice que Aragón es un “caos de pobreza e inseguridad”

Mientras, Vox ha mantenido el mensaje que viene lanzando en los últimos meses y años contra la inmigración ilegal, relacionándolo con un aumento de la delincuencia en el territorio. “Decir que no es un problema es como afirmar que el cielo es amarillo. No quiere verlo porque se benefician de ello, como las mafias de tráfico de personas que colaboran con el tinglado llevándose cuantiosas subvenciones”, ha afirmado el portavoz, Alejandro Nolasco.

Para Vox, hay “millones de euros” que se destinan a “acoger ilegales” cuando podría invertirse en “hospitales, carreteras, pagar libros de texto o medicinas”. “Están buscando pisos en el mercado de alquiler para alojar a ilegales, cuando hay familias que no pueden pagar el alquiler de sus casas. Es algo terrible. Pasarán a la historia por haber convertido a nuestra región en un caos de pobreza e inseguridad”, ha apuntado.